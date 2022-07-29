Алонсо: Любая вакансия в Ф1 мне интересна
Испанский пилот не исключил перехода на место Себастьяна Феттеля, но понадеялся на контракт с Alpine
Объявление Себастьяна Феттеля о завершении карьеры в Формуле 1 сделало его место в Aston Martin на следующий сезон вакантным. Одним из претендентов считается Фернандо Алонсо, у которого нет контракта на следующий сезон.
Сам Алонсо не исключил такого перехода, но понадеялся, что ему удастся договориться с Alpine.
«Я начну обсуждение контракта на 2023 год в летние каникулы, которые начинаются в понедельник, – заявил Алонсо. – И любая команда, где есть свободное место, представляет для меня теоретический интерес.
Сейчас наибольшими шансами на победу обладают Ferrari, Red Bull и Mercedes. Я бы не прочь перейти в одну их этих команд, но к сожалению это не возможно. Так что у меня в приоритетах остаться в Alpine. Я готов к этому, но в переговорах есть две стороны, и я не могу приставить им пистолет к виску.
Что касается Aston Martin, то мы говорили с ними еще когда это была команда Racing Point. Я был заинтересован, это была команда, побеждавшая в гонках, но мы не договорились, и я пришел в Alpine».
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