Алонсо лишили очков в Остине. Alpine подаст протест
После 30 секунд штрафа испанец оказался на 15-ой позиции
Судьи Гран При США удовлетворили протест команды Haas и после финиша признали, что Фернандо Алонсо закончил гонку на поврежденной и не безопасной машине. Он получил наказание «стоп-энд-гоу» в 10 секунд, которые после финиша были приравнены к 30 секундам. Это отбросило испанца с седьмого на 15-е место.
Алонсо столкнулся с Лэнсом Строллом в середине гонки, проехал немало метров только на задних колесах, но смог добраться до боксов, сменить там переднее крыло и вернуться на трассу. Однако у испанца было повреждено еще как минимум правое зеркало, которое ближе к финишу отвалилось. Это не помешало Алонсо финишировать седьмым.
Фернандо Алонсо, Alpine
Именно отсутствие зеркала и стало поводом для протестов со стороны Haas. Команда дважды обращалась к судьям по ходу гонки, но в ответ каждый раз слышала только то, что замечание принято к рассмотрению.
В Apline уже пообещали подать апелляцию. Французская команда обращает внимание, что в такой ситуации гонщика должны зазвать в боксы черно-оранжевыми флагами, чего сделано не было. Более того, после финиша машина Alonso прошла осмотр FIA и была признана легальной.
Иными словами, если в Haas правы, то в ситуации виновата сама FIA, а не команда Alpine и тем более не сам гонщик.
Штраф Алонсо в частности позволил Кевину Магнуссену подняться на восьмое место и принес Haas еще два очка.
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