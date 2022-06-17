Алонсо: Командам будет трудно договориться об ограничении «козления»

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Накануне Гран При Канады Международная автомобильная федерация FIA выпустила директиву с призывом к командам Формулы 1 ограничить вертикальные аэродинамические колебания их машин, известные как эффект «козления». Это объясняется заботой о здоровье пилотов, которые страдают от сильной тряски.

Предполагается, что в ближайшее время FIA вместе с командами выработает некую методику подсчета степени этого самого «козления» и определит параметр, превышать который будет запрещено.

Проблема в том, что ограничить «козление» можно только за счет снижения генерируемой под днищем прижимной силы, а это скажется на скорости машин. При этом все болиды 2022 «козлят» в неравной степени. То есть кому-то ничего менять и не придется, а кому-то потребуется серьезно пожертвовать скоростью.

Из-за этого договориться о том самом предельном значении командам будет очень сложно, уверен пилот Alpine Фернандо Алонсо.

«По сравнению с болидами других команд этого года, наш очень слабо склонен к «козлению», – похвастался Алонсо изданию GrandPrix247.com. – Даже в Баку, где у многих были с этим проблемы, я особой тряски не ощущал. Меня больше волновал износ шин, особенно на задних колесах.

Вообще все очень сильно зависит от трассы. В Джидде все ехали более-менее ровно, да и в Австралии я не помню, чтобы кто-то жаловался. И я должен сказать, что командам будет очень трудно договориться о предельном значении вертикальных колебаний, превышать которое запрещено».