Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
Серебряный призер Гран При Канады рассказал, что от старта до финиша атаковал в квалификационном темпе, просто выполняя все инструкции с мостика.
Фернандо Алонсо вернулся на подиум Ф1 после одного пропущенного этапа – в Канаде он уступил победившему Максу Ферстаппену меньше десяти секунд и смог на трассе переиграть Льюиса Хэмилтона после не самого удасчного старта.
На вопрос своего бывшего напарника Дженсона Баттона после финиша, ожидал ли он такого результата, гонщик Aston Martin ответил: «Пожалуй что да. Правда, я рассчитывал, что мы сможем создать чуть больше проблем Red Bull. Однако на старте я пропустил Льюиса, а потом мы всю гонку вели с ним сражение.
У меня не было ни единого круга, чтобы передохнуть. Потрясающая битва».
Двукратный чемпион мира добавил: «На первой части дистанции мой темп был чуть выше, а в концовке быстрее ехал уже Льюис. Так что пришлось нелегко. Очень сложная гонка, как 70 квалификационных кругов».
На финальном отрезке дистанции Хэмилтону сообщили по радио, что у Фернандо начались проблемы с задними тормозами, потому он вынужден раньше убирать ногу с газа перед поворотами. Как оказалось, сам Фернандо таких подробностей даже не знал.
«Нет, правда. Они мне не сказали, – улыбнулся ветеран. – Может, гля того, чтобы не слишком нервировать меня. Я был не в курсе. Мне казалось, машина работает нормально. Но я просто следовал инструкциям команды.
Надеюсь, это значит, что в реальности наш темп даже выше. Так что в следующий раз буду активнее прессовать Макса».
После Гран При Канады гонщик Aston Martin сократил отставание от второго места Серхио Переса в общем зачете до девяти очков.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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