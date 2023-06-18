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Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Серебряный призер Гран При Канады рассказал, что от старта до финиша атаковал в квалификационном темпе, просто выполняя все инструкции с мостика.

Александр Кабановский
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фернандо Алонсо вернулся на подиум Ф1 после одного пропущенного этапа – в Канаде он уступил победившему Максу Ферстаппену меньше десяти секунд и смог на трассе переиграть Льюиса Хэмилтона после не самого удасчного старта. 

На вопрос своего бывшего напарника Дженсона Баттона после финиша, ожидал ли он такого результата, гонщик Aston Martin ответил: «Пожалуй что да. Правда, я рассчитывал, что мы сможем создать чуть больше проблем Red Bull. Однако на старте я пропустил Льюиса, а потом мы всю гонку вели с ним сражение. 

У меня не было ни единого круга, чтобы передохнуть. Потрясающая битва».

Двукратный чемпион мира добавил: «На первой части дистанции мой темп был чуть выше, а в концовке быстрее ехал уже Льюис. Так что пришлось нелегко. Очень сложная гонка, как 70 квалификационных кругов».

На финальном отрезке дистанции Хэмилтону сообщили по радио, что у Фернандо начались проблемы с задними тормозами, потому он вынужден раньше убирать ногу с газа перед поворотами. Как оказалось, сам Фернандо таких подробностей даже не знал. 

«Нет, правда. Они мне не сказали, – улыбнулся ветеран. – Может, гля того, чтобы не слишком нервировать меня. Я был не в курсе. Мне казалось, машина работает нормально. Но я просто следовал инструкциям команды. 

Надеюсь, это значит, что в реальности наш темп даже выше. Так что в следующий раз буду активнее прессовать Макса».

После Гран При Канады гонщик Aston Martin сократил отставание от второго места Серхио Переса в общем зачете до девяти очков.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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