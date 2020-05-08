Алонсо хочет открыть команду в WEC, а не в Формуле 1
Двукратного чемпиона пугают бюджеты Ф1
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо еще до ухода из серии начал активно выступать в других видах автогонок. На его счету две попытки выступления в «500 милях Индианаполиса», победа на «24 часах Дайтоны» и два успеха в «24 часах Ле-Мана».
Прошедшей зимой испанец заявил, что намерен вернуться в Ф1 в 2021 году. По словам 38-летнего испанца, ему поступали предложения сделать это с собственной командой, однако он предпочел бы создать свой коллектив в гонках на выносливость.
«Меня многие часто спрашивают о том, создам ли я когда-нибудь свою команду Формулы 1, – цитирует Алонсо Auto Bild. – Мой ответ – 100% нет. Команда Ф1 доставляет больше проблем, чем удовольствия, ведь там такие большие бюджеты. Вот свою команду в «Ле-Мане» я могу представить».
Кроме того, Алонсо хотел бы посоревноваться в «24 часах Ле-Мана» с семикратным чемпионом MotoGP Валентино Росси: «Я бы пригласил Валентино в Ле-Ман. Это опыт на всю жизнь, хоть раз такое надо сделать. Тут надо быть хорошо готовым, конкуренция очень высока, нет времени расслабиться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алонсо хочет открыть команду в WEC, а не в Формуле 1
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