Алонсо: Хэмилтон стал нелюдим

После поражения в чемпионате Формулы 1 2021 года Льюис Хэмилтон перестал общаться с прессой и даже отписался ото всех в соцсетях. Глава его команды Mercedes Тото Вольф признал, что Хэмилтон расстроен, но все же высказал надежду, что это не помешает пилоту вернуться в гонки в следующем сезоне.

Однако бывший напарник Хэмилтона по McLaren Фернандо Алонсо на днях отметил, что Льюис и до Гран При Абу-Даби не отличался общительностью, причем с годами ситуация становилась только хуже.

«Те события занимают особое место в моем сердце, – сказал Алонсо в эфире испанской телепередачи, отвечая на вопрос о сезоне 2007 года, когда они с Хэмилтоном боролись за титул и оба проиграли Кими Райкконену. – В те времена он был неплохим парнем, он только начинал, был новичком, но со временем стал более нелюдимым. Мне кажется, сейчас он стал каким-то потерянным.

В спорте всегда бывают победы и поражения, это нормально. Но в последние годы он отдалился от всех, у него почти ни с кем в паддоке нет близких отношений. Он, кажется, уже больше принадлежит миру моды».

Алонсо также высказался и об остальных пилотах Формулы 1, бывших и нынешних.

«Лично мне всегда было проще общаться не с англичанами, а с итальянцами или испаноговорящими пилотами: Карлосом Сайнсом, Серхио Пересом. У нас другая ментальность. Моим любимым напарником остается Джанкарло Физикелла. Он постоянно шутил, с ним было весело, а перед Гран При мы всегда играли в карты», – рассказал пилот Alpine.