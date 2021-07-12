Алонсо: Хэмилтон не может выбирать себе напарника

Позиция второго пилота Mercedes в 2022 году остается одной из самых обсуждаемых тем в Формуле 1. Команда уже объявила о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном, но пока не сообщила, кто станет его напарником – Валттери Боттас или Джордж Расселл.

Считается, что сам Хэмилтон отстаивает кандидатуру Боттаса. Но его бывший напарник Фернандо Алонсо уверен, что права голоса в таком вопросе у Хэмилтона нет.

«Думаю, что как и все остальные пилоты, он не может выбирать, кто будет его напарником, – цитирует Алонсо AS. – Ты просто должен это принять. Я не знаю, какая ситуация в Mercedes, и не хочу знать, но с этим вопросом проблем не бывает».

Что касается Расселла, то его выступления Алонсо считает выдающимися:

«Мы знаем, что у него не боеспособная техника. В этом году она стала получше, чем в два прошлых, но он каждый уик-энд выдает особенные результаты. Мне было приятно смотреть на него, когда я сидел дома. Такие выступления впечатляют».