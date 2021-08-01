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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Алонсо: Хэмилтон круг за кругом ошибался одинаково

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Фернандо рассказал, за счет чего так долго сдерживал Льюиса

Алонсо: Хэмилтон круг за кругом ошибался одинаково

Фернандо Алонсо стал пятым на Гран При Венгрии, показав лучший результат в сезоне. Однако, испанец мог добиться намного большего: стартовавший перед ним Эстебан Окон выиграл гонку, а второе место занял Себастьян Феттель, на старте уступавший Алонсо одну позицию. 

Фернандо отметил, что ему не повезло оказаться на нечетной стороне решетки, которая сильнее пострадала от завала в первом повороте.

«Нам опять не повезло на старте, – посетовал Алонсо. – Я мог финишировать на позиции Эстебана, или Себастьяна, ведь мы стартовали восьмым, девятым и десятым. Но для внешней стороны решетки в первом повороте все пошло не так и я потерял много позиций.

Конечно, пятое место – мой лучший результат в сезоне. И эта неожиданная победа стала лучшим результатом команды. В других гонках нам не везло, а сегодня с Эстебаном была вся удача мира».

В конце гонки Алонсо около 10 кругов сдерживал более быстрого Льюиса Хэмилтона, который в противном случае мог и выиграть гонку. Фернандо объяснил, как ему это удалось:

«Его машина была быстрее на полторы секунды, еще секунду ему давали шины, так что преимущество было две с половиной секунды. Он всегда допускал одну и ту же ошибку в последних двух-трех поворотах и не мог меня обогнать. Я ждал, пока он нормально пройдет последний поворот и обгонит меня, как сделал потом с Карлосом. Он прошел последний поворот нормально и сразу же его обогнал.

Но со мной он все время ошибался. Я знал, что не смогу его удержать. Но круг за кругом он оставался позади».

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