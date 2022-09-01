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Формула 1 Новость

Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»

Также Фернандо попенял британской прессе, что та слишком уж ревностно стоит на защите своих пилотов

Адам Купер
Автор:
Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»
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После столкновения с Льюисом Хэмилтоном на первом круге в Бельгии Фернандо Алонсо произнес по радио слова, которые мгновенно разлетелись по СМИ и среди болельщиков. Испанец сказал: «Что за идиот, он закрыл калитку, когда был снаружи. У нас получился мега-старт, а этот парень умеет ездить, только когда стартует первым».

Позже Хэмилтон сказал, что не собирается обсуждать случившееся с Алонсо, а тот заметил, что рад признанию британцем своей вины. 

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Однако несколько дней спустя, когда участники Ф1 собрались в голландском Зандфорте, пилот Alpine признал, что погорячился в пылу гонки. 

«Начнем с того, что Льюис – чемпион, легенда нашего времени, – сказал Алонсо на медиа-сессии в четверг. – Кроме того, когда вы говорите что-то такое… я бы не хотел повторять те слова… в адрес британского пилота, пресса моментально раздувает все это. 

Они ведь тоже много говорят о Серхио [Пересе], о Карлосе [Сайнсе], обо мне. Но когда такие слова адресованы испаноговорящему пилоту, все это кажется просто какой-то шуткой. Но стоит нам сказать о других, это всегда оценивают серьезно. 

В любом случае, я приношу извинения. Я тот момент я не думал, что говорю».

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Он продолжил: «Думаю, никого не стоит особенно винить за этот момент. Честно говоря, посмотрев повторы, я понял, что это просто первый круг, когда все близко друг к другу».

Журналисты уточнили, относятся ли слова Алонсо только к «идиоту», или реплику про «умеет ездить, только когда стартует первым» он тоже готов взять назад. 

«Да, конечно, – ответил гонщик. – Это тоже было сказано в пылу момента. Все мои слова не имели отношения к реальности, ведь факты говорят об обратном. Так что я испытываю к нему большое уважение».

Фернандо добавил, что не имел возможности лично извиниться перед Хэмилтоном, но надеется сделать это в четверг в паддоке. 

Также двукратный чемпион пообещал в будущем внимательнее следить за тем, что говорит в эфире: «Определенно. Я буду спокойнее. Нас спорт сейчас освещают так, что в эфир попадает то, что ты хотел бы хранить приватно между собой и командой. Так что попробую не стать частью шоу, с которым сам не согласен». 

При этом пилот Alpine согласился, что полностью отказываться от включения радиообмена в трансляции было бы неверно. 

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