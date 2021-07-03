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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам испанского гонщика Alpine, блокировка во втором сегменте квалификации испортила ему весь уик-энд

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Фернандо Алонсо завершал свой быстрый круг в самом конце субботней 15-минутки. когда ему пришлось резко тормозить из-за медленной машины Себастьяна Феттеля в последнем повороте трассы. Обладателю двух титулов пришлось тормозить, из-за чего он не смог пройти дальше и будет стартовать только 14-м.

Феттель сразу же сделал извиняющийся жест, однако это не избавило его от гнева старого соперника. 

Отвечая на медиа-брифинге на вопрос о том, какое наказание он счел бы достаточным для Феттеля. Алонсо сказал: «Думаю, мы упустили пятое или шестое место, из-за чего гонка будет для нас совершенно другой. Теперь, полагаю, нам ни за что не заработать завтра очки.

Так что какое бы наказание не назначили, оно все равно будет недостаточным».

Стоит отметить, что в последней фразе Фернандо говорил о гонщиках во множественном числе – имея в виду как Феттеля, так и тех, кто был перед ним.

Он добавил: «Полагаю, находящиеся впереди меня очень плохо справились с этой ситуацией. Я огорчен, так как сегодня у нас был потенциал. Возможно, еще никогда со старта сезона наша машина не была столь хороша в квалификации – и мы не смогли использовать ее возможности». 

Феттель, со своей стороны, признал вину – но объяснил, что ехал медленно потому, что так же поступали другие пилоты.

«Я увидел его [Алонсо] лишь в последний момент, – отметил Себ. – Сделать что-то было уже невозможно.

Думаю, вина лежит на тех, кто ехал передо мной. Некоторые из них стали обгонять уже сформировавшуюся [перед началом быстрого круга] очередь. Мне кажется. это неправильно. Мы о таком не договаривались».

Сам Феттель показал в квалификации восьмую скорость. 

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