Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

В четверг автодром в российском Адлере, находящийся в сочинском Олимпийском парке, встретил пилотов Формулы 1 и журналистов осенней погодой. По свидетельству нашего коллеги Александра Кабановского, который сейчас находится на трассе, дождь начался в середине дня.

Точного прогноза погоды на уик-энд пока нет, но вероятность дождя в воскресенье не исключается. После Гран При Бельгии этого года, который превратился в фарс, многие с опасением ждут повторения сценария в Сочи. В частности, погода беспокоит Фернандо Алонсо, который в прошлом уже ездил здесь по мокрой трассе: в 2015 году в сырую погоду прошла вторая пятничная тренировка.

«Я помню, каково это ездить в Сочи в дождь, и мне это не нравится, – сказал двукратный чемпион Формулы 1. – Это очень плоская трасса. Никаких уклонов не появилось, так что на асфальте остается очень много воды.

Например, первый поворот в обычных условиях и поворотом не назвать, но по мокрой трассе он становится очень сложным. Так что я скрещиваю пальцы в надежде на то, что в воскресенье не будет дождя, так как в этом случае видимость будет нулевой. Не хотелось бы увидеть здесь повторения этапа в Спа».

Напомним, что Гран При Бельгии завершился после того, как пилоты в сумме проехали всего два круга, и те позади машины безопасности.