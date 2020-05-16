Алонсо используют, чтобы сохранить Renault в Формуле 1

Босс Renault попробует использовать Алонсо, чтобы сохранить команду в Формуле 1. Об этом сообщает Autohebdo. По сведениям французского издания, гоночный коллектив договорился с двукратным чемпионом мира о том, что Алонсо вернется в Renault в 2021 году. Стороны даже могли заключить предварительный контракт, сказано в заметке.

Соглашение с Алонсо позволит боссу команду Сирилу Абитбулю представить проект в Формуле 1 в выгодном свете. Согласно версии Autohebdo, наличие столь известного и успешного пилота поможет убедить совет директоров Renault не закрывать гоночную программу.

Судьба заводского коллектива Renault в Формуле 1 оказалась под вопросом из-за карантина, вызванного коронавирусом. Дело в том, что 15% автопроизводителя принадлежит правительству Франции. Чтобы концерн пережил пандемию, власти хотят выделить компании кредит в 5 млрд евро.

В таких условиях траты Renault на Формулу 1 могут показаться французским избирателям неуместной роскошью. Чтобы избежать осуждения общественности, руководство компании могло бы закрыть автоспортивную программу. Так уже произошло в 2009 году, когда Renault продала команду Жерару Лопесу и ушла из Формулы 1.

Сирил Абитбуль уже говорил, что планирует значительные вложения в развитие команды в 2021 году. Фигура Фернандо Алонсо могла бы обосновать необходимость таких инвестиций в глазах совета директоров Renault. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что инициатива пригласить двукратного чемпиона мира на место Риккардо исходила от Абитбуля.