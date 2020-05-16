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Формула 1 / Новость

Алонсо используют, чтобы сохранить Renault в Формуле 1

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Алонсо используют, чтобы сохранить Renault в Формуле 1
Автор:
, шеф-редактор
16 мая 2020 г., 07:09

Договоренность с двукратным чемпионом поможет убедить совет директоров в том, что программу в гонках нужно продолжить

Босс Renault попробует использовать Алонсо, чтобы сохранить команду в Формуле 1. Об этом сообщает Autohebdo. По сведениям французского издания, гоночный коллектив договорился с двукратным чемпионом мира о том, что Алонсо вернется в Renault в 2021 году. Стороны даже могли заключить предварительный контракт, сказано в заметке. 

Соглашение с Алонсо позволит боссу команду Сирилу Абитбулю представить проект в Формуле 1 в выгодном свете. Согласно версии Autohebdo, наличие столь известного и успешного пилота поможет убедить совет директоров Renault не закрывать гоночную программу. 

Судьба заводского коллектива Renault в Формуле 1 оказалась под вопросом из-за карантина, вызванного коронавирусом. Дело в том, что 15% автопроизводителя принадлежит правительству Франции. Чтобы концерн пережил пандемию, власти хотят выделить компании кредит в 5 млрд евро. 

В таких условиях траты Renault на Формулу 1 могут показаться французским избирателям неуместной роскошью. Чтобы избежать осуждения общественности, руководство компании могло бы закрыть автоспортивную программу. Так уже произошло в 2009 году, когда Renault продала команду Жерару Лопесу и ушла из Формулы 1.

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Сирил Абитбуль уже говорил, что планирует значительные вложения в развитие команды в 2021 году. Фигура Фернандо Алонсо могла бы обосновать необходимость таких инвестиций в глазах совета директоров Renault. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что инициатива пригласить двукратного чемпиона мира на место Риккардо исходила от Абитбуля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Антон Погорельский

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