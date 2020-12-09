Алонсо можно, Феттелю нельзя: кого пустят на тесты молодых пилотов Ф1?

Постсезонные тесты Формулы 1 для молодых пилотов превратились в площадку для споров после того, как Renault попросила допустить на них Фернандо Алонсо. Почти 40-летний двукратный чемпион мира явно не вписывается в понятие «молодого» гонщика, однако FIA дала ему добро.

За этим последовали запросы от других команд, которые тоже захотели обкатать своих новичков. Однако решение по ним вышло другим.

Долгое время на тесты молодых пилотов допускались лишь те, кто провел в Ф1 не более двух Гран При. Но теперь FIA решила допустить всех, кто не выступал в чемпионате в 2020 году. Для Renault новость оказалась радостной, однако у соперников она вызвала гнев. По их мнению, Алонсо получит несправедливое преимущество над Карлосом Сайнсом, Дэном Риккардо или Себастьяном Феттелем, которые тоже меняют команды.

Особенно старались получить разрешение на тесты для своих новичков Ferrari (Сайнс) и Racing Point (Феттель). Но как стало известно Motorsport.com, во вторник гоночный директор Ф1 Майкл Маси известил команды, что на тесты пустят лишь тех, кто не выступал в нынешнем сезоне.

Теперь получается, что множество опытных и возрастных гонщиков сможет принять участие в тестах, которые были задуманы для помощи юным талантам. Ниже мы расскажем, кто сможет и не сможет выступить в Абу-Даби после завершения сезона.

Допущены

Фернандо Алонсо (39 лет, 311 гонок)

Алонсо в следующем сезоне возвращается в Ф1 с Renault. И хотя двукратный чемпион мира с запасом превосходит изначальный лимит в два Гран При, его допустят до тестов, поскольку в 2020-м он не выступал в Ф1.

Роберт Кубица (36 лет, 97 гонок)

В качестве резервного пилота Alfa Romeo, Кубица принял участие в четырех тренировках в этом сезоне. Однако, он не выступал в гонках с конца 2019 года, когда покинул Williams, и потому может присоединиться к участникам тестов.

Себастьен Буэми (32 года, 55 гонок)

Хоть Буэми и не выступает в Ф1 с 2011 года, он сохраняет тесные связи с Red Bull как пилот симулятора и гонщик по развитию. Он не выступал в Ф1 в сезоне-2020 и тоже получил допуск на тесты в виде исключения 2020 года.

Джек Эйтке (25 лет, 1 гонка)

Эйткен изначально должен был работать на тестах молодых пилотов за Williams, и хотя он заменил Джорджа Расселла на Гран При Сахире, выступив в Ф1 в этом сезоне, он сможет приехать на тесты. Ведь на его счету менее двух этапов за карьеру.

Стоффель Вандорн (28 лет, 41 гонка)

Хотя бельгийца и не ждут на тестах, Mercedes может взять своего резервиста, так как он не выступал в этом сезоне. Если бы в Сахире Хэмилтона заменял он, а не Джордж Расселл, до тестов Вандорна бы не допустили.

Не допущены

Карлос Сайнс (26 лет, 117 гонок)

Хоть Карлос Сайнс и провел почти в три раза меньше гонок, чем его соотечественник Алонсо, выступление в этом году не позволит ему приехать на тесты молодых пилотов. Ferrari придется подождать, чтобы посадить своего новобранца за руль.

Себастьян Феттель (33 года, 256 гонок)

Racing Point хотела дать Феттелю проехать на своем болиде в Абу-Даби прежде, чем он перейдет в команду в 2021 году. Однако, правила такого не допустят.

Даниэль Риккардо (31 год, 197 гонок)

Переход в McLaren сделал участие в постсезонных тестах желанным для Дэна Риккардо. Однако его новая команда даже не рассматривала такую возможность, так как изначально в тестах планировалось участие лишь молодых пилотов.

Джордж Расселл (22 года, 37 гонок)

Постсезонные тесты зачастую дают большим командам возможность опробовать свою молодежь. И Джордж Расселл был бы очевидным выбором для Mercedes, если бы не ограничения. Однако, хотя ему всего 22 года, выступление в этом сезоне не позволит ему участвовать в тестах.