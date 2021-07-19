Алонсо и Леклер не нашли нарушений в действиях Хэмилтона

Споры о виновнике аварии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Великобритании продолжаются. Однако пока Mercedes и Red Bull винят друг друга, гонщики других команд полагают, что виновника в инциденте не было.

Например, такого мнения придерживается двукратный чемпион мира и бывший напарник Хэмилтона Фернандо Алонсо.

«Трудно судить со стороны, – сказал Алонсо. – Они были близки, и у Льюиса больше половины машины шло параллельно с Максом. Так что исчезнуть с внутренней траектории он никак не мог. Это был неприятный момент, но по-моему, никто из пилотов не сделал ничего неправильно или умышленно. Просто неудачная ситуация».

С Алонсо согласился пилот Ferrari Шарль Леклер, который в момент аварии ехал прямо позади Хэмилтона и Ферстаппена: «Трудно судить, сидя за рулем, у нас низкая посадка, видно плохо. Все произошло очень быстро. Конечно, я видел, что передо мной что-то происходит. И по-моему это гоночный инцидент.

Трудно найти виноватого. Место внутри, конечно, было. Пожалуй, Льюис не попал на апекс. Но и Макс очень агрессивно ехал по внешней. Такое бывает. Главное, что Макс остался невредим».