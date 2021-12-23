Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года

В 2021 году мир автоспорта повидал неожиданно много возвращений. Возвращались пилоты, команды, производители моторов, этапы и даже форматы гонок. Мы вспомнили самые интересные камбеки.

Фернандо Алонсо: вернуться – и попасть на подиум

С 2015 по 2018 годы двукратный чемпион Формулы 1, выступавший в этот период за McLaren, был одним из главных неудачников серии. Эти годы были полны унизительных пораженийЮ а также конфликтов с Honda (поставщиком моторов для McLaren, за которую выступал испанец) – из-за которых гонщику, казалось, даже газонокосилку японской марки теперь в магазине не продадут. В результате Фернандо переметнулся к конкуренту в лице Toyota, чтобы на технике этой японской марки выиграть суточный марафон в Ле-Мане, стать чемпионом мира по гонкам на выносливость и дебютировать в «Дакаре».

Развлекаться таким образом испанец мог довольно долго – однако весной прошлого года стало ясно, что команда Renault не оправдала надежд Даниэля Риккардо и скоро французскому коллективу понадобится новый «командообразующий» пилот. Алонсо – который, напомним, дважды выступал за коллектив из Энстоуна – в целом подходил на эту роль. И стороны ударили по рукам.

Фернандо Алонсо, Alpine 1 / 5 Фотограф: Alpine Искры за машиной Фернандо Алонсо, Alpine A521 2 / 5 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Alpine A521 3 / 5 Фотограф: Alpine Фернандо Алонсо, Alpine A521 4 / 5 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Alpine 5 / 5 Фотограф: Alpine

Далеко не все ждали от Фернандо чуда – но испанец доказал, что даже в преклонном для Формулы 1 возрасте (сейчас ему 40) остается одним из величайших пилотов XXI века. Он провел несколько сильнейших гонок, не допускал грубых ошибок и уверенно закончил сезон впереди своего молодого и вовсе не медленного напарника Эстебана Окона. И даже когда француз одержал победу в Будапеште, испанец стал одним из авторов этого успеха: Алонсо добрых десять кругов сопротивлялся атакам прорывавшегося в лидеры Льюиса Хэмилтона – и эту жесткую и при этом изящную оборону пресс-служба FIA по итогам года признала самым ярким эпизодом.

Ближе к концу сезона испанец отметился финишем на подиуме – а также заявлением, что вполне может продолжить выступления в Ф1 и в 2023 году.

Двигатели Mercedes на McLaren: вернуться – и принести победу

В конце 1990-х имя McLaren-Mercedes гремело! Команда выиграла один Кубок конструкторов, а Мика Хаккинен дважды стал чемпионом – победив не кого-нибудь, а Михаэля Шумахера на Ferrari. Потом результаты пошли вниз, потом отношения британской команды и немецкого концерна начали портиться, потом у Mercedes появилась своя заводская команда... В итоге состоялся не особо громкий развод.

Однако ни сотрудничество с Honda, ни три сезона с Renault британцев не удовлетворили. И в межсезонье McLaren стал уже третьим клиентом немецкой марки.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M 1 / 3 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL35M 2 / 3 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Мика Хаккинен, McLaren MP4/16 Mercedes 3 / 3 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Отношения на этот раз – из серии «только бизнес»: на болидах из Уокинга не видать трехлучевых звезд, а пилоты команды не позируют за рулем дорожных машин из Штутгарта. Но смену силовой установки можно заметить по результатам гонок. В этом сезоне McLaren набрала на треть больше очков, чем в прошлом (275 против 202-х), и впервые с 2012 года (когда на болидах еще стояли моторы Mercedes) выиграла гонку. Прогресс Ferrari, правда, оттеснил британцев с 3-го на 4-е место в Кубке конструкторов – но лидерство среди команд-клиентов McLaren только укрепила.

Марк Маркес: вернуться – и победить (но вновь оступиться)

Марк Маркес – один из самых успешных гонщиков в истории мирового мотоспорта. Он уже завоевал шесть титулов в топ-классе чемпионата мира. Причем в 2019 году, когда Маркес взял шестой титул, испанцу было всего 26 лет. И казалось, что никто и ничто не остановит Марка в ближайшие годы.

Но не все было так просто. В первой гонке прошлого сезона Маркес падает с мотоцикла и колесом собственного байка получает удар по правой руке, что приводит к перелому предплечья. Врачи проводят операцию, вставляют гонщику титановую пластину, скрепляющую кости – и вот уже спустя пять дней гонщик решает вернуться в седло. Увы, спустя всего 18 кругов в тренировке Маркес зазжает в боксы с жалобами на боли.

Марк Маркес, Repsol Honda Team 1 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 2 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team 3 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team 4 / 5 Фотограф: Chang International Circuit Марк Маркес, Repsol Honda Team 5 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Позже руководитель команды Honda Альберто Пуч расскажет, что Маркес умудрился погнуть титановую пластину и повторно сломать предплечевую кость, открывая дома окно. Но для многих очевидно, что без поспешного возвращения на трассу шансы на нормальное восстановление были бы гораздо выше.

Поначалу Маркес еще мечтал, что пропустит максимум один-два этапа, но многократно сломанные кости никак не желали срастаться и потребовались новые операции. В итоге испанец вернулся в гонки только в этом году, причем пропустив два первых этапа.

Марк продолжал жаловаться на боли в руке и плече, но сумел вновь обрести темп, причем весьма неплохой. В борьбу за титул Маркес не ввязался – но показал, кто на Honda лучший. Спустя 581 день после победы на финальном этапе 2019 года он выиграл Гран При Германии.

Процесс восстановления еще не был завершен, и скорость гонщика сильно зависела от конкретной трассы. К примеру, ключевым обстоятельством победы на «Заксенринге» стал тот факт, что левых поворотов на автодроме гораздо больше правых. Нагрузка на проблемную для Маркеса руку была не особо высока – и результат был налицо. На следующих двух трассах календаря правых поворотов было заметно больше – и оба раза испанец не смог добраться даже до первой пятерки. Но, так или иначе, Марка все чаще можно было видеть впереди. Осенью он и вовсе выиграл две гонки подряд...

Однако накануне предпоследнего этапа сезона Маркес упал во время тренировки за рулем кроссового мотоцикла и получил травму головы. Она обострила старые проблемы с глазным нервом, и в итоге испанец выбыл из гонок как минимум до следующего года.

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Андреа Довициозо: вернуться – и стать самым старым

Итальянец Андреа Довициозо – один из тех прекрасных и талантливых мотогонщиков, которым довелось оказаться не в то время и не в том месте. В историю MotoGP спортсмен уже вошел как единственный участник, который побеждал в гонках MotoGP в трех разных десятилетиях: в нулевые, десятые и двадцатые годы XXI века. В конце прошлого десятилетия именно он стал «главным из остальных», трижды завоевав титул вице-чемпиона в годы тотального доминирования Маркеса.

Однако к концу 2020 года Довициозо… устал. По крайней мере такова была официальная причина его ухода из MotoGP. В реальности, как утверждают слухи, пилот не договорился с командой Ducati по деньгам. После этого итальянец отказался от выступлений на более слабом байке Aprilia и решил взять годовую паузу, которая... продлилась гораздо меньше 12-ти месяцев.

Андреа Довициозо, Petronas Yamaha SRT 1 / 3 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Андреа Довициозо, Petronas Yamaha SRT 2 / 3 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Обладатель третьего места Андреа Довициозо, Ducati Team 3 / 3 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Эффект домино на рынке пилотов запустила ссора Маверика Виньялеса с руководство команды Yamaha. Испанца отстранили от гонок, Франко Морбиделли из команды-сателлита Petronas SRT перевели в заводской коллектив – а освободившееся место в малайзийском коллективе предложили Дови. Который отказываться не стал.

В результате за не самую успешную и знаменитую команду стали гоняться семикратный чемпион MotoGP (Валентино Росси) и трехкратный вице-чемпион. Гонялись так себе: привыкая к новой для себя технике, Довициозо ни разу не смог финишировать даже в первой десятке. Однако это не помешало итальянцу обеспечить себе место в коллективе на следующий год. И не исключено, что нас ждет полноценное возрождение карьеры 35-летнего пилота...

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Хуан Мануэль Корреа: вернуться – и стать героем

Молодой гонщик с американскими и эквадорскими корнями стал широко известен после чудовищной аварии в Формуле 2 в Спа два года назад. Машина Корреа врезалась в потерявший управление автомобиль Антуана Юбера, спасти которого врачи не смогли. Корреа же сильно травмировал ноги и две недели провел в искусственной коме, так как не мог терпеть боли.

Процесс восстановления был длительным и сложным – и казалось, что даже возвращение за руль обычной машины будет большой победой для пилота. Однако через полтора года после аварии Хуан Мануэль вновь стартовал в гонках младших формул, став одним из постоянных участников чемпионата Формулы 3.

Хуан Мануэль Корреа, Sauber Junior Team by Charouz 1 / 3 Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images Хуан Мануэль Корреа, Sauber Junior Team by Charouz 2 / 3 Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images Хуан Мануэль Корреа, Sauber Junior Team by Charouz 3 / 3 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

По словам пилота, правая ступня в результате лечения так и не обрела прежней подвижности, но нажимать на газ может – а меньше пострадавшая левая ступня восстановилась почти до нормального состояния. В результате гонщик особо не выделялся на общем фоне, хотя и успехами не отметился: лучшим результатом стало 6-е место на одной из гонок в Ле-Кастелле, а в общем зачете пилот занял 21-ю строчку.

После завершения сезона Корреа приехал в Абу-Даби и вернулся за руль болида Формулы 2 в рамках традиционных декабрьских тестов. Пилот показал далеко не худшие времена и в теории вполне может вернуться на уровень, где затормозилась его карьера. Мечта гонщика о Формуле 1 сбудется вряд ли – однако непростая история спортсмена вполне может помочь ему получить место в Формуле Е или гонках на выносливость.

Ралли Акрополис: вернуться – и заставить чиниться в полях

Греческий этап мирового ралли – культовое событие, знаменитое множеством особенностей. Здесь вам и живописные декорации, которыми служат древнегреческие артефакты от языческих храмов до горы Олимп. И пыльные дорожки, дарящие фотографам зрелищные кадры. И жесткие, каменистые трассы спецучастков, на которых не каждый автомобиль способен добраться до финиша не сломавшись.

В середине прошлого десятилетия Ралли Акрополис, однако, пропало из календаря чемпионата мира. Главной причиной стал разразившийся в Греции экономический кризис. Иностранные кредиторы потребовали от греков жить по средствам – и оказалось, что этих средств не хватает, в частности, на проведение этапа WRC.

Тьерри Невилль, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 1 / 3 Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 2 / 3 Фотограф: Toyota Racing Пьер-Луи Лубе, Флориан От-Лабурдетт, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC 3 / 3 Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

В 2021 году этап вернулся в WRC (под именем Ралли Греция, так как проходил в центральной части страны, достаточно далеко от Акрополя), которому из-за коронавируса вновь потребовалось затыкать дыры, оставленные в календаре отмененными заокеанскими этапами. Гонка, закончившаяся победой Калле Рованперы на Toyota, запомнилась тем, что привычную пыль заменила грязь. Накануне прошли дожди – и проселочные дороги на родине демократии на фото напоминали российскую федеральную трассу «Колыма» в самый сложный для нее период начала нулевых.

Впрочем, проблемы с надежностью тоже были. Больше всего не повезло Тьерри Невиллю: на его Hyundai еще в пятницу возник целый ряд неисправностей – причем бельгийцу пришлось решать их самостоятельно, без вмешательства механиков.

Есть греческая гонка и в календаре на следующий год – но оказаться там ей явно вновь помогло отсутствие в расписании американских этапов (которых в последний «доковидный» год было целых три). Так что, дальнейшая судьба Акрополиса под вопросом. Скорее всего, ему не найдется место в календаре, как только отступит коронавирус. Но кто возьмется сейчас точно назвать срок такого отступления?

NASCAR на грунте: вернуться – и добавить зрелищности

Как известно, американские гонки NASCAR зародились в среде бутлегеров, которые модифицировали свои машины для успешного ухода от полицейских погонь по время транспортировки нелегального алкоголя.

Так вот, у бутлегеров была одна особенность: любовь ко второстепенным, порой проселочным дорогам, где шансы встретить полицейский патруль минимален. А потому и гонки на своих машинах, из которых вырос NASCAR, они изначально устраивали не на асфальте, а на грунтовых овальных трассах.

Подготовка гравийной трассы 1 / 5 Фотограф: Лесли Энн Миллер / Motorsport Images Рики Стенхаус-мл, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger, Кайл Буш, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Messages 2 / 5 Фотограф: Джон Харрельсон / NKP / Motorsport Images Фрагмент гонки 3 / 5 Фотограф: NASCAR Media Даниэль Суарес, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Camping World 4 / 5 Фотограф: NASCAR Media Разворот Мартина Труэкса-мл., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto-Owners Insurance 5 / 5 Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Прогресс однако постепенно проникал и в NASCAR, и с 1971 года чемпионат окончательно перешел на гонки по твердому покрытию. Но если фарш, как говорят, невозможно провернуть назад, с грунтом это сделать вполне можно!

И в марте на коротком овале в Бристоле, что в штате Теннесси, впервые за 50 с лишним лет провели гонку NASCAR по грунтовой трассе. Для этого на трассу привезли 2 700 самосвалов красной глины, которую ровно раскатали по бетону. Вышло довольно быстро: средняя скорость на круге порой превышала 140 километров в час. А пыль добавила гонкам зрелищности. Гонки, правда, из-за дождя пришлось ждать аж до понедельника – но в этом грунт не виноват: заезд на твердом покрытии был бы перенесен точно так же.

Эксперимент признали удачным, и в 2022 году перед одной из двух бристольских гонок календаря вновь придется размазывать по бетону красную глину.