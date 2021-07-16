Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг в паддоке Гран При Великобритании, Никита Мазепин общался с прессой в компании Фернандо Алонсо. Поэтому двукратному чемпиону мира задали несколько вопросов, связанных с выступлениями российского гонщика. В частности, журналистов интересовало, можно ли провести параллели между дебютом Мазепина и Алонсо. Ведь в 2001 году испанец провел свой первый сезон в Ф1 в составе команды Minardi, которая по итогам года заняла последнее место в Кубке конструкторов.

«Не знаю, – ответил пилот Alpine. – Думаю, сложновато оценивать ситуацию в других командах. Но можно сказать, что в такой ситуации тебе приходится прикладывать двойные усилия – чтобы выжимать максимум из машины и чтобы поддерживать мотивацию. Ведь что бы ты ни делал, как бы ты ни готовился, результаты уик-энда оказываются теми же, что в прошлый раз.

Иногда у тебя есть основания гордиться собой и своей скоростью, иногда ты расстраиваешься из-за ошибок – но в протоколах ты всегда примерно на одном и том же месте. И сторонние наблюдатели не замечают прогресса, даже если тебе удалось его добиться. Но такова жизнь. Можно считать это неплохим способом подготовиться к выступлениям в будущем. Ведь в сложные периоды ты учишься большему, чем во времена успехов. Так что, в целом я бы не назвал этот сезон плохим ни для Никиты, ни для Haas в целом».

Когда после этого Алонсо предложили дать какой-либо совет новичкам, которые впервые будут участвовать в гонке Ф1 в Сильверстоуне, испанец рассказал о необходимости сильнее обычного концентрироваться на гоночном темпе.

«В теории можно выбрать очень агрессивные настройки в расчете на успех в квалификации – но в гонке за это придется дорого заплатить. Гонка здесь может быть весьма долгой. И в быстрых поворотах тебе нужен автомобиль, в котором ты был бы максимально уверен, чье поведение было бы максимально надежным. И с неподходящими настройками гонка будет трудной».

Сам Мазепин тем временем рассказал, что перед гонкой побывал на базе команды – чего раньше ему не удавалось сделать в течение почти четырех месяцев из-за эпидемиологических ограничений.

«Сильверстоун много значит для меня, – также рассказал пилот. – Вокруг трассы располагается множество команд – и я в каком-то смысле тут вырос. Во время сегодняшней прогулки по трассе я вспомнил, как в 2016 году, в 16 лет, именно здесь впервые сел за руль болида Формулы 1. Вспомнив об этом, я подумал, как же здорово в итоге приехать сюда участником гонки».