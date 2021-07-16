Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!
Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Автор:
, главный редактор

Двукратный чемпион мира сам провел свой дебютный сезон в худшей команде чемпионата – и особенно хорошо понимает нюансы выступлений в составе аутсайдера

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг в паддоке Гран При Великобритании, Никита Мазепин общался с прессой в компании Фернандо Алонсо. Поэтому двукратному чемпиону мира задали несколько вопросов, связанных с выступлениями российского гонщика. В частности, журналистов интересовало, можно ли провести параллели между дебютом Мазепина и Алонсо. Ведь в 2001 году испанец провел свой первый сезон в Ф1 в составе команды Minardi, которая по итогам года заняла последнее место в Кубке конструкторов.

«Не знаю, – ответил пилот Alpine. – Думаю, сложновато оценивать ситуацию в других командах. Но можно сказать, что в такой ситуации тебе приходится прикладывать двойные усилия – чтобы выжимать максимум из машины и чтобы поддерживать мотивацию. Ведь что бы ты ни делал, как бы ты ни готовился, результаты уик-энда оказываются теми же, что в прошлый раз.

Иногда у тебя есть основания гордиться собой и своей скоростью, иногда ты расстраиваешься из-за ошибок – но в протоколах ты всегда примерно на одном и том же месте. И сторонние наблюдатели не замечают прогресса, даже если тебе удалось его добиться. Но такова жизнь. Можно считать это неплохим способом подготовиться к выступлениям в будущем. Ведь в сложные периоды ты учишься большему, чем во времена успехов. Так что, в целом я бы не назвал этот сезон плохим ни для Никиты, ни для Haas в целом».

Когда после этого Алонсо предложили дать какой-либо совет новичкам, которые впервые будут участвовать в гонке Ф1 в Сильверстоуне, испанец рассказал о необходимости сильнее обычного концентрироваться на гоночном темпе.

«В теории можно выбрать очень агрессивные настройки в расчете на успех в квалификации – но в гонке за это придется дорого заплатить. Гонка здесь может быть весьма долгой. И в быстрых поворотах тебе нужен автомобиль, в котором ты был бы максимально уверен, чье поведение было бы максимально надежным. И с неподходящими настройками гонка будет трудной».

Сам Мазепин тем временем рассказал, что перед гонкой побывал на базе команды – чего раньше ему не удавалось сделать в течение почти четырех месяцев из-за эпидемиологических ограничений.

«Сильверстоун много значит для меня, – также рассказал пилот. – Вокруг трассы располагается множество команд – и я в каком-то смысле тут вырос. Во время сегодняшней прогулки по трассе я вспомнил, как в 2016 году, в 16 лет, именно здесь впервые сел за руль болида Формулы 1. Вспомнив об этом, я подумал, как же здорово в итоге приехать сюда участником гонки».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!

Предыдущая новость

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

18 ч
2
Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

18 мин
3
Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

16 ч
4
Формула 1

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!

4 ч
5
Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

22 ч
Самое важное:
Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее
Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

18мин
Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!
Формула 1

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!

4 ч
Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Формула 1

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

15 ч
Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

15 ч
Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

16 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину Гран При Великобритании
Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе
Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

Ф1 покажет болид 2022 года в прямом эфире. В 17:00 по Москве Гран При Великобритании
Формула 1

Ф1 покажет болид 2022 года в прямом эфире. В 17:00 по Москве

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо: Хэмилтон не может выбирать себе напарника Гран При Великобритании
Формула 1

Алонсо: Хэмилтон не может выбирать себе напарника

Расселл лишился очков из-за борьбы с Алонсо. Но все равно рад Гран При Австрии
Формула 1

Расселл лишился очков из-за борьбы с Алонсо. Но все равно рад

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла Гран При Австрии
Формула 1

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas
Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

Штайнер попросил Шумахера и Мазепина не рисковать в спринтах Гран При Великобритании
Формула 1

Штайнер попросил Шумахера и Мазепина не рисковать в спринтах

Хюлькенберг: Мазепин – вызов для характера Шумахера Гран При Великобритании
Формула 1

Хюлькенберг: Мазепин – вызов для характера Шумахера

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину
Формула 1 Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1 Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!
Формула 1 Формула 1

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas
Формула 1 Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin

Эксклюзив: большое интервью с Хельмутом Марко
Формула 1 Формула 1

Эксклюзив: большое интервью с Хельмутом Марко

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе
Формула 1 Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

Самое важное:

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!
Формула 1 Формула 1

Гонка Формулы 1 со спринтом уже имела место. 72 года назад!

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Формула 1 Формула 1

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1 Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.