Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше

Фернандо Алонсо был главным соперником Себастьяна Феттеля на протяжении четырех чемпионских сезонов немца. После того, как испанец взял паузу в карьере, Феттель говорил, что Алонсо подчас относился к нему негативно.

И хотя сам Фернандо такие слова Себа опровергал, уверяя, что всегда был к сопернику уважителен, вернувшись в чемпионат он успел поддеть Феттеля еще до первой гонки. Комментируя уход немца из Ferrari Алонсо заявил радио RAI:

«После пяти лет выяснилось, что Феттель не спаситель Ferrari. У Шарля Леклера потенциал больше».

Отметим, что в 2015 году Феттель заменил в Ferrari именно Алонсо. Обоих пилотов в Маранелло воспринимали как людей, которые вернут команде чемпионские титулы. Но ни Алонсо, ни Феттель не смогли подняться выше второго места в чемпионате. В 2021 году Алонсо поедет за Renault, а Феттель за Aston Martin.