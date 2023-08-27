Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Фернандо нашел очень весомую причину, чтобы не бороться за победу на голландском Гран При и остаться вторым позади кумира трибун
После нескольких не слишком выразительных выступлений в летних гонках Фернандо Алонсо отлично провел этап в Зандфорте. 42-летний гонщик стартовал пятым, на первом круге разом обошел двух соперников, а в итоге и вовсе финишировал вторым.
Когда на трассу обрушился ливень, и судьи остановили гонку, испанец получил возможность атаковать Макса Ферстаппена. После завершения дистанции гонщик очень удачно пошутил по поводу того, почему сразу выкинул из головы такую мысль.
«Знаете, на рестарте я правда задумался об этом – но сообразил, что тогда, наверное, я просто не смогу уехать с трассы. И решил остаться вторым, – объяснил он, стоя перед оранжевым морем поклонников Макса на трибунах. – На самом деле, у Зандфорта просто уникальная энергетика.
Когда этот этап вернулся в календарь, я очень жалел, что не смогу подняться тут на подиум, поскольку в то время не имел такой возможности. Так что сегодня будет особый момент, когда мы разделим пьедестал с Максом и Пьером [Гасли]».
Для Aston Martin голландский этап оказался очень важным по той причине, что подготовленные за время каникул новинки добавили зеленой машине скорости и позволили вернуться на весенний уровень.
«Мы подбираемся все ближе и скоро выиграем гонку», – заверил Алонсо.
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, второе место
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Говоря о своем выступлении, он добавил: «Все с самого начала складывалось очень напряженно. Мы были быстры в самом начале, но остановились [для перехода на промежуточную резину в момент первого дождя], быть может, на круг позже необходимого. Впрочем, все лидеры поступили так.
Машина сегодня просто летела, была очень быстрой и приятной в управлении. В таких условиях вы должны доверять машине – сегодня со мной было именно так, потому я получил большой удовольствие».
Фернандо поднялся на подиум в 105-й раз за карьеру (до показателя Алена Проста остался всего один призовой кубок) и впервые за всю свою карьеру получил бонус за лучшее время круга.
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