Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт Следующая / Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda
Формула 1 Новости

Алонсо: Если б Alpine не ломалась, я бы сражался с Mercedes

Испанский гонщик насчитал 60 очков, которые он потерял по вине ненадежного болида

Автор:
, Редактор
Алонсо: Если б Alpine не ломалась, я бы сражался с Mercedes
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо в этом сезоне заработал лишь 59 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице, немного уступая в том числе своему напарнику, Эстебану Окону.

При этом Алонсо не раз был вынужден сойти по техническим причинам. В том числе на прошедшем Гран При Сингапура. В конце сезона он покидает команду Alpine и, возможно, именно по этому позволил себе весьма жестко высказаться о надежности французских машин.

«Думаю, что из-за поломок я потерял около 50 очков и еще восемь в Сингапуре, – подсчитал Алонсо. – То есть в этом сезоне уже где-то 60 очков, что много и просто неприемлемо. При этом мои соперники из-за моих сходов заработали по 10 очков каждый. Так что если бы не поломки, я бы был в турнирной таблице где-то на уровне пилотов Mercedes.

Думаю, именно там мне и место, если судить по скорости. И я этим очень горжусь. Но, к сожалению, нынешнее мое положение в общем зачете не отражает скорости».

Справедливости ради отметим, что если подсчеты Алонсо верны, то у него было бы 120 очков, а у наименее удачливого в этом сезоне пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона – 160 очков (170 минус 10 о которых говорил Алонсо). Так что до показателей гонщиков Mercedes испанец все же не дотянул бы.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт
Предыдущая новость

Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт
Следующая новость

Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda

Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda
Больше от
Сергей Иванов
Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes
Формула 1

Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes

Когда в Японии кончится дождь? Прогноз Гран При Японии
Формула 1

Когда в Японии кончится дождь? Прогноз

Ферстаппен понадеялся на возвращение Honda в Ф1 Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен понадеялся на возвращение Honda в Ф1

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1 Гран При Сингапура
Формула 1

Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1

Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд
Формула 1

Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд

Алонсо об аварии: Я рад, что Хэмилтон признал свою ошибку Гран При Бельгии
Формула 1

Алонсо об аварии: Я рад, что Хэмилтон признал свою ошибку

Самое важное:

Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре
Формула 1 Формула 1

Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре

Гонщик посчитал, что судьям стоило поговорить с ним, а уж потом выносить окончательное решение

Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes
Формула 1 Формула 1

Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes

Синие болиды умеют «приседать» на высоких скоростях. Повторить эту технологию никто не может

Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии
Формула 1 Формула 1

Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии

Фернандо «поймал» наилучшие условия по ходу сессии на «Сузуке» и опередил соперников на промежуточной резине

Когда в Японии кончится дождь? Прогноз
Формула 1 Формула 1

Когда в Японии кончится дождь? Прогноз

Синоптики обещают мокрые тренировки, сухую квалификацию и непредсказуемую гонку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.