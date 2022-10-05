Алонсо: Если б Alpine не ломалась, я бы сражался с Mercedes

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Фернандо Алонсо в этом сезоне заработал лишь 59 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице, немного уступая в том числе своему напарнику, Эстебану Окону.

При этом Алонсо не раз был вынужден сойти по техническим причинам. В том числе на прошедшем Гран При Сингапура. В конце сезона он покидает команду Alpine и, возможно, именно по этому позволил себе весьма жестко высказаться о надежности французских машин.

«Думаю, что из-за поломок я потерял около 50 очков и еще восемь в Сингапуре, – подсчитал Алонсо. – То есть в этом сезоне уже где-то 60 очков, что много и просто неприемлемо. При этом мои соперники из-за моих сходов заработали по 10 очков каждый. Так что если бы не поломки, я бы был в турнирной таблице где-то на уровне пилотов Mercedes.

Думаю, именно там мне и место, если судить по скорости. И я этим очень горжусь. Но, к сожалению, нынешнее мое положение в общем зачете не отражает скорости».

Справедливости ради отметим, что если подсчеты Алонсо верны, то у него было бы 120 очков, а у наименее удачливого в этом сезоне пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона – 160 очков (170 минус 10 о которых говорил Алонсо). Так что до показателей гонщиков Mercedes испанец все же не дотянул бы.

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