Алонсо: Если б Alpine не ломалась, я бы сражался с Mercedes
Испанский гонщик насчитал 60 очков, которые он потерял по вине ненадежного болида
Фернандо Алонсо в этом сезоне заработал лишь 59 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице, немного уступая в том числе своему напарнику, Эстебану Окону.
При этом Алонсо не раз был вынужден сойти по техническим причинам. В том числе на прошедшем Гран При Сингапура. В конце сезона он покидает команду Alpine и, возможно, именно по этому позволил себе весьма жестко высказаться о надежности французских машин.
«Думаю, что из-за поломок я потерял около 50 очков и еще восемь в Сингапуре, – подсчитал Алонсо. – То есть в этом сезоне уже где-то 60 очков, что много и просто неприемлемо. При этом мои соперники из-за моих сходов заработали по 10 очков каждый. Так что если бы не поломки, я бы был в турнирной таблице где-то на уровне пилотов Mercedes.
Думаю, именно там мне и место, если судить по скорости. И я этим очень горжусь. Но, к сожалению, нынешнее мое положение в общем зачете не отражает скорости».
Справедливости ради отметим, что если подсчеты Алонсо верны, то у него было бы 120 очков, а у наименее удачливого в этом сезоне пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона – 160 очков (170 минус 10 о которых говорил Алонсо). Так что до показателей гонщиков Mercedes испанец все же не дотянул бы.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт
Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda
Самое важное:
Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре
Гонщик посчитал, что судьям стоило поговорить с ним, а уж потом выносить окончательное решение
Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes
Синие болиды умеют «приседать» на высоких скоростях. Повторить эту технологию никто не может
Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии
Фернандо «поймал» наилучшие условия по ходу сессии на «Сузуке» и опередил соперников на промежуточной резине
Когда в Японии кончится дождь? Прогноз
Синоптики обещают мокрые тренировки, сухую квалификацию и непредсказуемую гонку