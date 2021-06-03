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Формула 1 Новости

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1

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Нандо рассказал, как пауза в карьере вернула ему удовольствие

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1

Фернандо Алонсо в этом году вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы. Первые пять этапов для него прошли непросто, испанец лишь дважды попал в топ-10. Однако пилот уверяет, что взяв паузу стал вновь получать от Ф1 удовольствие.

«После 18 лет полного посвящения Формуле 1, мне нужна была пауза, – сказал Алонсо. – В какой-то момент напряжение стало слишком большим. И я видел перед собой другие вызовы: Ле-Ман, Дайтона, WEC. Мне надо было заняться ими, чтобы потом с удовольствием вернуться.

Не взявшись за эти вызовы, я перед уходом думал, что просто теряю время в Ф1. Но выполнив эти задачи, я стал более свободным. И теперь наслаждаюсь каждым уик-эндом здесь».

Алонсо отметил, что возвращение порадовало его сильнее, чем он думал:

«Удовольствия я получаю даже больше, чем ожидал. Я наслаждаюсь каждым уик-эндом. В те недели, когда нет гонок, я скучаю по Гран При. Так что теперь буду наслаждаться тремя гонками подряд, когда придет черед Франции и двух Австрий».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Иван Матушкин

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