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Формула 1 / Новость

Алонсо допустил возвращение в Ф1. Все зависит от регламента

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Алонсо допустил возвращение в Ф1. Все зависит от регламента
Автор:
30 окт. 2019 г., 09:16

Фернандо Алонсо рассказал, что задумается о возвращении в Формулу 1, если ему понравится регламент 2021 года.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года и неоднократно заявлял, что она ему больше неинтересна.

Испанец рассказал, что в следующем году вновь попытается выиграть знаменитую гонку в Индианаполисе после дебюта в «Дакаре», и не исключил, что подумает о возвращении в Ф1, когда в силу вступит новый регламент.

«В следующем году после "Дакара" я хочу подготовиться к еще одному выступлению Indy 500. А что касается 2021 года, посмотрим, – сказал Алонсо. – Формула 1 с новыми правилами – мне нужно будет очень тщательно изучить этот вопрос.

Если я увижу, что Ф1 становится более интересной и непредсказуемой без доминирования одной команды, как сейчас, то, быть может, появится потенциальная возможность вернуться».

«Им нужно сбалансировать команды, нужно сбалансировать стоимость, добиться большей справедливости. Если сделать это, команды будут ближе друг к другу», – добавил Фернандо.

Ф1 должна раскрыть новый регламент в четверг накануне Гран При США.

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Дополнительная информация: Дэвид Эванс

 

 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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