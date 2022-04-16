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Формула 1 Новости

Алонсо допустил уход из Alpine. И назвал условие завершения карьеры

По словам пилота, пока он остается быстрым, он не хочет уходить из Формулы 1

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Алонсо допустил уход из Alpine. И назвал условие завершения карьеры
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Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 в прошлом сезоне, а в этом после ухода Кими Райкконена стал самым возрастным гонщиком в пелотоне. Но несмотря на то, что летом Алонсо исполнится 41 год, он пока выступает как минимум не хуже своего напарника Эстебана Окона.

Однако у команды Alpine есть также 21-летний резервист Оскар Пиастри, который своими победами в младших формулах очевидно заслужил место основного пилота. Заменить Окона на Пиастри очевидно не получится, так как у француза уже есть контракт до 2024 года.

На этом фоне появились слухи, что Алонсо может заменить в следующем году в команде Aston Martin Себастьяна Феттеля, который вроде бы подумывает о завершении карьеры. Издание The Race приводит комментарии самого Алонсо по всей этой ситуации.

«Если бы мне было 25 лет, разговоров о том, чтобы заменить меня кем-то не было бы вовсе, – считает испанец. – Это все из-за возраста. Я понимаю, что люди хотят найти возможность продвинуть молодые таланты, но мне кажется главным все же остается скорость.

В прошлом году я закончил сезон с немного большим числом очков, чем мой напарник Эстебан Окон. Посмотрим, получится ли у меня это и в этом году.

Повторюсь, это должен быть вопрос скорости. Я с начала года говорю, что чувствую себя сильным пилотом и получаю удовольствие от гонок. Так что я бы провел здесь еще два-три года. Если получится сделать это с Alpine, то хорошо, если с другой командой – тоже неплохо. Думаю, летом мы начнем переговоры».

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