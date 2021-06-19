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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Алонсо: Девятое место – наш максимум

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Фернандо не верит, что в гонке заберется сильно выше, чем в квалификации

Алонсо: Девятое место – наш максимум

Фернандо Алонсо стал девятым в квалификации Гран При Франции, повторив свой лучший результат в сезоне. Испанец отметил, что этот результат был для него пределом возможностей.

«Трудно было всем, так как условия на трассе между тренировкой и квалификацией изменились, – сказал Алонсо. – Надо было отреагировать на изменение направления ветра. Но мы выполнили свой план, прошли в Q3 на шинах Medium. Думаю, сегодня мы добились максимума». 

В гонке серьезных улучшений позиции Алонсо не ждет: 

«Завтра посмотрим, сможем ли набрать хорошие очки. Честно говоря, я не знаю, чего ждать от гонки. Вокруг нас сильные соперники: McLaren, Ferrari, Гасли, и парни из второй десятки со свободным выбором шин. 

Так что размышляя о больших очках надо быть реалистами. Думаю, пару очков мы можем набрать, но не много».

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