Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым
В квалификации домашнего Гран При пилот Aston Martin стал только девятым – по его словам, такой результат никак не связан с тем, что машина ранее получила повреждения
В самом начале субботней сессии в Барселоне Фернандо Алонсо на долю секунды отвлекся от управления, меняя настройки машины на руле – но этого хватило, чтобы задок AMR23 чуть дернуло в сторону, и вместо стартовой прямой машина уехала в графий полосы безопасности.
Эта ошибка привела к повреждению днища, которое пришлось оперативно ремонтировать клейкой летной. По словам самого чемпиона, это сделало поведение машины странным, однако восьмой квалификационный результат был вызван другими причинами.
«Даже с таким днищем можно было стать вторым, – признался Фернандо. – До десятого поворота мой круг в финале складывался по графику 1:12.7 (второй результат Карлоса Сайнса составил 1:12.734 – прим.ред.). А потом я выехал слишком широко и оказался снаружи поворота на сыром асфальте. И очень удивился, когда увидел время второго и третьего пилотов.
Собственно, именно поэтому я с оптимизмом жду гонки. У нас, похоже, очень хороший темп».
Испанец добавил: «Своей ошибкой я испортил себе первый сегмент. Думаю, что там тоже наехал на сырое пятно и потерял контроль над машиной. Гравий просто уничтожил днище. Обидно, так как в тот момент я даже не атаковал, а только готовился к быстрой попытке. Так что я расстроил сам себя. Надеюсь, завтра дела пойдут лучше».
Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, потеряла ли машина прижимную силу, Алонсо объяснил: «В нескольких поворотах она стала вести себя весьма странно. Но тут всегда сложно судить – возможно, дело в ветре или состоянии трассы.
Квалификация вообще вышла странной: [Шарль] Леклер выбыл в первой части, [Серхио] Перес и [Джордж] Расселл – во второй. У нас тоже не все складывалось просто, но все испортила именно ошибка в начале.
Но очки начисляют завтра. Машина быстра. Так что если завтра мы все сделаем правильно, то вполне можем рассчитывать на большое количество очков».
Он добавил: «Думаю, можно говорить о первой пятерке или шестерке. Понятно, что Чеко будет прорываться сзади и очень быстро обгонять. Учитывая это, мне нужно отыграть четыре или пять позиций. Будет непросто, но мы сделаем все возможное».
Фернандо Алонсо впервые со старта сезона уступил в квалификации Лэнсу Строллу, который будет стартовать в гонке шестым.
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