Алонсо: Борьба с Alpine – плохая новость для Ferrari

Фернандо Алонсо пять лет выступал за Ferrari. В первой квалификации после двухлетней паузы в карьере он расположился недалеко от пилотов Скудерии на своей Alpine. Однако несмотря на то, что прошлый сезон французская команда завершила выше Ferrari, борьбы с итальянцами в 2021 году Алонсо не ждет.

«Думаю, Ferrari в этом году сделает шаг вперед благодаря своим ресурсам и истории, – сказал Алонсо Sky Sports. – Не думаю, что мы с ними поборемся. А если да, то это для них плохие новости».

Двукратный чемпион мира также прокомментировал попадание в Ferrari его соотечественника Карлоса Сайнса:

«Я очень рад за него, но не удивлен, ведь мы все видели его рост за последнюю пару лет. Думаю, с Карлосом и Леклером у Ferrari сильный состав. Мы увидим рост команды, борьбу за подиумы и победы. Они будут сильны если не в этом году, то начиная со следующего».