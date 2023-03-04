«Алонсо – более темная лошадка, чем Ferrari». Расселл оценил соперников
Для Mercedes новый сезон Формулы 1 начинается не лучшим образом. Мало того, что Red Bull и Ferrari по-прежнему впереди, так еще и Astoon Martin набрала силу
Джордж Расселл обогнал в квалификации Гран При Бахрейна своего партнера по Mercedes, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – но этого хватило только для шестой позиции на стартовой решетке.
Британец уступил в субботней сессии как соперникам из Red Bull и Ferrari – двух команд, которые обошли Mercedes в Кубке конструкторов по итогам прошлого года, – так и Фернандо Алонсо из Aston Martin.
Команда Лоренса Стролла не смогла проявить себя в минувшем сезоне, закончив его только на седьмом месте. Однако за зиму ей удалось сделать серьезный шаг вперед.
Комментируя по просьбе Motorsport.com расстановку сил в пелотоне 2023 года, Расселл отметил: «[У Ferrari] гоночный темп обычно чуть ниже квалификационного, а у нас – наоборот.
Так что квалифицироваться в трех десятых за ними, когда их машина едва ли не лучшая на одном круге – это значит, что наш темп позволяет рассчитывать на борьбу за подиум.
Но, если говорить откровенно, Фернандо сейчас – более темная лошадка, чем Ferrari.
Хотя в квалификации я ожидал [от Aston Martin] чуть большего».
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Расселл продолжил: «Меня удивило, что мы оказались так близко к Aston. Это значит, что мы хорошо справились.
При этом они были очень сильны в тренировках, но только квалификация показывает реальную скорость.
Если говорить о нас, то мы примерно там, где и ожидали до старта уик-энда».
Также Джордж рассказал, что команде удалось добиться очень серьезного улучшения между пятницей и субботой.
«Мы ожидали, что сможем прибавить примерно десятую, – сказал британец. – Но удалось отыскать пять или шесть. И надо понять, как так вышло.
Разумеется, это хорошая новость – но ее причины тоже важно знать. После субботней тренировки заниматься этим было некогда, мы концентрировались на скорости. Но в понедельник этим стоит заняться».
В прошлом году Расселл стартовал в Сахире девятым и финишировал на четвертой позиции.
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