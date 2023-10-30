Формула 1 Гран При Мексики
Новость

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Как объяснил испанец, у его команды не осталось никаких спортивных целей в концовке нынешнего сезона – а сам он точно потеряет еще несколько позиций в личном зачете

Адам Купер
Автор Адам Купер
Updated
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

В весенних гонках нынешнего сезона Ф1 команда Aston Martin сотворила настоящую сенсацию. Ее зеленые машины – прежде всего в руках Фернандо Алонсо – демонстрировали отличную скорость, а сам испанец регулярно наступал на пятки фаворитам из Red Bull и лишь по досадной случайности не выиграл в Монако.

Однако летом соперники явно смогли прибавить, оттеснив Алонсо от призового подиума, а к середине осени Aston Martin стала напоминать себя саму годичной давности, откатившись в самый хвост пелотона.   

В Кубке конструкторов команда уже опустилась со второго на пятое место, а сам Фернандо, который очень долго оставался в личном зачете третьим, заработал за шесть последних Гран При всего 15 очков – и тоже теряет позиции. 

В Мексике его гонку испортил обломок от столкновения Шарля Леклера с Серхио Пересом, застрявший под днищем машины. Испанец ни разу не поднимался в пелотоне выше 14-й позиции и в итоге сошел досрочно, как и его напарник Лэнс Стролл, стартовавший с пит-лейна после изменения настроек машины и попавший в аварию с Валттери Боттасом.

«Честно говоря, мы уже больше ни за что не сражаемся, – сказал Алонсо на воскресной медиа-сессии. – Мы просто продолжаем собирать информацию, даже стартуя с пит-лейна. Это уж всяко лучше, чем бесцельно проводить уик-энды. 

В Кубке конструкторов наша позиция уже больше не изменится, а в зачете пилотов я еще потеряю несколько строчек. 

В любом случае невероятно, что мы по-прежнему впереди парней из Ferrari, Джорджа [Расселла], Ландо [Норриса] и многих других. Да, мы сдаем позиции – но у них очень быстрые машины. Что получится у нас? Посмотрим».  

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

При этом гонщик объяснил, что в его команде не опустили руки, просто все ресурсы сейчас брошены на подготовку к новому сезону.

«Мы продолжаем работу, – объяснил Алонсо. – Разумеется, никто не может быть доволен нынешней ситуацией. Мы совсем не на тех позициях, где хотели бы быть. И не жалеем сил, чтобы переломить ситуацию.  

Порой сложности позволяют тебе узнать больше, чем успехи. Просто мы сейчас проходим трудный период. 

Так что команда проводит множество испытаний, собирая все возможные данные для ребят [с базы] в Сильверстоуне. Ну и надеюсь, что все же получится закончить чемпионат на высокой ноте». 

Пилот продолжил: «У нас еще впереди три этапа, три разных трассы. Это позволит еще многое узнать о машине. 

Получится ли добиться там успеха и, например, подняться на подиум или быть рядом с ним? Не думаю. Но нам по силам сражаться, в этом я не сомневаюсь».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость В Haas озвучили причину аварии Магнуссена
Следующая новость Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике
Адам Купер
Больше от
Адам Купер
Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Формула 1
Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Формула 1
Гран При Мексики

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Фернандо Алонсо
Больше от
Фернандо Алонсо
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Формула 1
Гран При Мексики

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Aston Martin Racing
Больше от
Aston Martin Racing
Стартовая решетка Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Формула 1
Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено) Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США

Формула 1
Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

FeCh Ferrari Challenge
Муджело – Мировой финал

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023 Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.