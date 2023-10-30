Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

В весенних гонках нынешнего сезона Ф1 команда Aston Martin сотворила настоящую сенсацию. Ее зеленые машины – прежде всего в руках Фернандо Алонсо – демонстрировали отличную скорость, а сам испанец регулярно наступал на пятки фаворитам из Red Bull и лишь по досадной случайности не выиграл в Монако.

Однако летом соперники явно смогли прибавить, оттеснив Алонсо от призового подиума, а к середине осени Aston Martin стала напоминать себя саму годичной давности, откатившись в самый хвост пелотона.

В Кубке конструкторов команда уже опустилась со второго на пятое место, а сам Фернандо, который очень долго оставался в личном зачете третьим, заработал за шесть последних Гран При всего 15 очков – и тоже теряет позиции.

В Мексике его гонку испортил обломок от столкновения Шарля Леклера с Серхио Пересом, застрявший под днищем машины. Испанец ни разу не поднимался в пелотоне выше 14-й позиции и в итоге сошел досрочно, как и его напарник Лэнс Стролл, стартовавший с пит-лейна после изменения настроек машины и попавший в аварию с Валттери Боттасом.

«Честно говоря, мы уже больше ни за что не сражаемся, – сказал Алонсо на воскресной медиа-сессии. – Мы просто продолжаем собирать информацию, даже стартуя с пит-лейна. Это уж всяко лучше, чем бесцельно проводить уик-энды.

В Кубке конструкторов наша позиция уже больше не изменится, а в зачете пилотов я еще потеряю несколько строчек.

В любом случае невероятно, что мы по-прежнему впереди парней из Ferrari, Джорджа [Расселла], Ландо [Норриса] и многих других. Да, мы сдаем позиции – но у них очень быстрые машины. Что получится у нас? Посмотрим».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

При этом гонщик объяснил, что в его команде не опустили руки, просто все ресурсы сейчас брошены на подготовку к новому сезону.

«Мы продолжаем работу, – объяснил Алонсо. – Разумеется, никто не может быть доволен нынешней ситуацией. Мы совсем не на тех позициях, где хотели бы быть. И не жалеем сил, чтобы переломить ситуацию.

Порой сложности позволяют тебе узнать больше, чем успехи. Просто мы сейчас проходим трудный период.

Так что команда проводит множество испытаний, собирая все возможные данные для ребят [с базы] в Сильверстоуне. Ну и надеюсь, что все же получится закончить чемпионат на высокой ноте».

Пилот продолжил: «У нас еще впереди три этапа, три разных трассы. Это позволит еще многое узнать о машине.

Получится ли добиться там успеха и, например, подняться на подиум или быть рядом с ним? Не думаю. Но нам по силам сражаться, в этом я не сомневаюсь».