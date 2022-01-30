Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше Следующая / В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее
Формула 1 Новости

Алонсо: Alpine сильнее, чем в начале 2021 года

Автор:
, Редактор

По словам гонщика французской команды, он ожидает заметного прогресса в новом сезоне

Алонсо: Alpine сильнее, чем в начале 2021 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начало 2022 года для команды Alpine ознаменовалось уходом двух ключевых специалистов: непосредственного руководителя Марцина Будковски и спортивного советника Алена Проста.

Однако это не помешает команде придавить, уверен пилот Alpine Фернандо Алонсо. По крайней мере, он сам на старте своего второго сезона за коллектив чувствует себя увереннее.

«Мы пока не решили всех проблем, – признал Алонсо. – Как человек, поработавший в нескольких командах, я могу видеть, в чем мы слабы, а в чем сильны. И мы всегда стремимся прибавить.

Думаю, сейчас мы находимся в лучшей форме, чем в мирте прошлого года перед тестами в Бахрейне. Но все еще есть, что улучшить. Нужно сократить отставание в мощности мотора, вот почему мы разрабатываем новую силовую установку. У нас есть отставание по части аэродинамической эффективности, но здесь очень сложно что-то оценивать, не зная ситуации в других командах.

Главное, я уверен, что у нас есть все ресурсы. Я общался с главой Renault Лукой де Мео, с главой Alpine Лораном Росси, и концерн готов инвестировать в Формулу 1. Также нам должно помочь ограничение бюджетов.

Теперь бюджеты у всех команд будут примерно равными. Так что у нас будет все для того., чтобы прибавить. С другой стороны, если нам это не удастся, то и винить будет некого, так как мы не сможем сказать «Это потому, что у них больше денег»».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше
Предыдущая новость

Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше
Следующая новость

В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее

В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Alpine: В начале сезона не понимали, как работает наш болид
Формула 1

Alpine: В начале сезона не понимали, как работает наш болид

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе
Формула 1

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов
Формула 1

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов

Самое важное:

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1 Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1 Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?
Формула 1 Формула 1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Формула 1 Формула 1

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.