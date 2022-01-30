Алонсо: Alpine сильнее, чем в начале 2021 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начало 2022 года для команды Alpine ознаменовалось уходом двух ключевых специалистов: непосредственного руководителя Марцина Будковски и спортивного советника Алена Проста.

Однако это не помешает команде придавить, уверен пилот Alpine Фернандо Алонсо. По крайней мере, он сам на старте своего второго сезона за коллектив чувствует себя увереннее.

«Мы пока не решили всех проблем, – признал Алонсо. – Как человек, поработавший в нескольких командах, я могу видеть, в чем мы слабы, а в чем сильны. И мы всегда стремимся прибавить.

Думаю, сейчас мы находимся в лучшей форме, чем в мирте прошлого года перед тестами в Бахрейне. Но все еще есть, что улучшить. Нужно сократить отставание в мощности мотора, вот почему мы разрабатываем новую силовую установку. У нас есть отставание по части аэродинамической эффективности, но здесь очень сложно что-то оценивать, не зная ситуации в других командах.

Главное, я уверен, что у нас есть все ресурсы. Я общался с главой Renault Лукой де Мео, с главой Alpine Лораном Росси, и концерн готов инвестировать в Формулу 1. Также нам должно помочь ограничение бюджетов.

Теперь бюджеты у всех команд будут примерно равными. Так что у нас будет все для того., чтобы прибавить. С другой стороны, если нам это не удастся, то и винить будет некого, так как мы не сможем сказать «Это потому, что у них больше денег»».