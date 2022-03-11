Алонсо: Alpine будет бороться за титул. Знать бы в каком году

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Все команды Формулы 1 так или иначе обновили свои болиды перед тестами в Бахрейне. Но если у Mercedes обновления весьма заметны, то Alpine более всего привлекла внимание новой розовой ливреей.

Однако Фернандо Алонсо рассказал, что машина стала существенно лучше и даже не исключил борьбы за титул, правда не обязательно в этом сезоне.

«Мы добились определенного прогресса, – утверждает Алонсо. – По ощущениям автомобиль ведет себя точно лучше, чем в Барселоне. Мы привезли сюда некоторые обновления и готовим еще к Гран При.

Я доволен и настроен оптимистично. Полагаю, мы сможем удивить. Автомобиль отлично ведет себя при высоких температурах, система охлаждения и тормоза справляются. Так что сейчас мы настроены оптимистичнее, чем пару недель назад.

Полагаю, что это только начало, нас всех ждет развитие по ходу всего сезона, тем будет интереснее.

Нас определенно ждет успех в будущем, вопрос лишь в том, когда это будущее настанет, в 2022 или 2025 году. Но с новыми правилами у Alpine определенно есть шанс побороться за титул. Тем более с учетом возможностей всей группы Renault и в условиях потолка бюджета».