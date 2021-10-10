Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

Первые же метры стамбульской гонки принесли большое разочарование Фернандо Алонсо. Испанец практически обогнал Пьера Гасли, поднявшись на четвертое место, когда гонщик AlphaTauri задел заднее колесо его машины.

Алонсо закрутило, он откатился далеко назад и больше не участвовал в споре за высокие позиции. Более того, вскоре он сам провел некорректную атаку на Мика Шумахера и получил пять секунд штрафа.

«Я пробовал обогнать Мика и думал, что мы уже поравнялись, – объяснил двукратный чемпион мира журналистам. – Но, похоже, маневр вышел запоздалым, так что мы соприкоснулись. К сожалению, его закрутило, а мне присудили штраф. Конечно, я принимаю его и извиняюсь перед ним за аварию.

Другой вопрос, что все это произошло только потому, что я оказался 14-м. Я вообще не должен был быть на этой позиции. Но в этом году удача явно обходит меня стороной. Думаю, это для того, чтобы компенсировать все это в следующем сезоне».

В интервью DAZN он добавил: «После всего этого оказалось повреждено переднее крыло, когда ты в трафике, то вообще не можешь обгонять. Без DRS это очень сложно – собственно, для того эту систему и придумали. Я был в плотной группе, шины стали изнашиваться…

Как я говорил вчера, в этом сезоне, стартуя с высокой позиции, я всегда сталкиваюсь с каким-то невезением. Меня ударили сзади, а потом 58 кругов ничего не происходило. Ни желтых флагов, ни машины безопасности, ничего. Гонка вышла скучной».

Дополнительная информация: Люк Смит и Серхио Лийо