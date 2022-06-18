Алонсо пообещал атаковать Макса в первом повороте гонки

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Фернандо Алонсо стал едва ли не главным героем субботу на Гран При Канады: хоть старейший пилот Ф1 и уступил в споре за поул действующему чемпиону Максу Ферстаппену, он показал второе время и будет стартовать с первого ряда впервые за десять лет – с Гран При Германии далекого 2012 года.

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«Прекрасные ощущения, – признался испанец в телеинтервью. – Весь уик-энд складывается для нас просто невероятно. Мы были быстры в тренировках, что уже случалось по пятницам. Но к субботе мы всегда немножечко теряли в сравнении с соперниками.

Но сегодня условия были дождевыми. Машина ехала просто прекрасно, а болельщики, полагаю, придавали мне дополнительных сил».

На вопрос о том, каковы его планы на гонку, которая по прогнозу пройдет в сухую погоду, Фернандо ответил кратко: «Посмотрим. Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте».

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