Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Канады Следующая / Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга
Формула 1 / Гран При Канады Новость

Алонсо пообещал атаковать Макса в первом повороте гонки

После блистательной дождевой квалификации в Канаде пилот Alpine решил, что не удовлетворится вторым местом

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо пообещал атаковать Макса в первом повороте гонки
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо стал едва ли не главным героем субботу на Гран При Канады: хоть старейший пилот Ф1 и уступил в споре за поул действующему чемпиону Максу Ферстаппену, он показал второе время и будет стартовать с первого ряда впервые за десять лет – с Гран При Германии далекого 2012 года. 

Читайте также:

«Прекрасные ощущения, – признался испанец в телеинтервью. – Весь уик-энд складывается для нас просто невероятно. Мы были быстры в тренировках, что уже случалось по пятницам. Но к субботе мы всегда немножечко теряли в сравнении с соперниками. 

Но сегодня условия были дождевыми. Машина ехала просто прекрасно, а болельщики, полагаю, придавали мне дополнительных сил».

На вопрос о том, каковы его планы на гонку, которая по прогнозу пройдет в сухую погоду, Фернандо ответил кратко: «Посмотрим. Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Стартовая решетка Гран При Канады
Предыдущая новость

Стартовая решетка Гран При Канады
Следующая новость

Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга

Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале Гран При Канады
Формула 1

Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде Гран При Канады
Формула 1

Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде

Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором Гран При Канады
Формула 1

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором

Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке Гран При Канады
Формула 1

Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке

Алонсо: Командам будет трудно договориться об ограничении «козления» Гран При Канады
Формула 1

Алонсо: Командам будет трудно договориться об ограничении «козления»

Alpine Больше от
Alpine
В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году
Формула 1

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году

Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку

Технический брифинг: пакет Alpine A522 для Гран При Азербайджана Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический брифинг: пакет Alpine A522 для Гран При Азербайджана

Самое важное:

Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку
Формула 1 Формула 1

Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку

Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren
Формула 1 Формула 1

Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren

Бинотто возложил на Сайнса вину за поражение в Канаде
Формула 1 Формула 1

Бинотто возложил на Сайнса вину за поражение в Канаде

Red Bull обошла Lotus в списке самых успешных команд Ф1
Формула 1 Формула 1

Red Bull обошла Lotus в списке самых успешных команд Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.