Алонсо: За максой Айсмена скрывается отличный человек

Фернандо Алонсо и Кими Райкконен в нынешнем сезоне являются самыми старшими в пелотоне Формулы 1. Финн, который дебютировал в чемпионате мира еще в 2001 году, уже объявил о прекращении карьеры после завершения сезона, тогда как испанский гонщик намерен выходить на старт еще как минимум год.

Сейчас два ветерана не входят в число лидеров Ф1, но в недавнем прошлом они были соперниками в споре за победы и титулы, а 2014 год вместе провели в Ferrari.

По словам Фернандо, спорту будет очень не хватить Райкконена, который смог найти собственный образ и не похож ни на одного из конкурентов по пелотону.

«Думаю, в Формуле 1 будут скучать по Кими, – сказал двукратный чемпион на медиа-сессии в Катаре. – Мне он очень нравится, как и его личное отношение к спорту, и многолетняя карьера. Он всегда предельно честен, и это мое любимая черта Кими.

Знаете, когда он снимает свою маску холодного человека, Айсмена, то за ней оказывается на удивление хороший человек, с которым мы периодически встречались вне гоночных трасс. Это происходило в аэропортах, в ресторанах – вдали от атмосферы паддока. И там Кими был совсем другим.

Я могу сказать, что для Ф1 было очень здорово иметь такого гонщика. Мне будет очень его не хватать – потому что у Кими есть свой характер, не похожий на остальных».