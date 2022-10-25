Алонсо об апелляции Alpine: Этот момент определит будущее спорта

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После финиша Гран При США команда Haas подала протест на соперников – по ее мнению, Серхио Перес из Red Bull и Фернандо Алонсо из Alpine вели гонку на машинах, которые не отвечали нормам безопасности.

Перес действительно потерял из-за контакта торцевую пластину переднего крыла, а машина Алонсо после серьезной аварии с Лэнсом Строллом осталась без одного из зеркал заднего вида.

Судьи FIA отклонили протест в отношении Переса, а вот Алонсо присудили штраф, что отбросило испанца с седьмого на 15-е место в итоговом протоколе.

Команда Alpine уже оспорила этот вердикт – апелляцию будут разбирать 27 октября, в четверг перед Гран При Мексики.

В преддверии слушаний Алонсо сделал заявление в социальных сетях. По мнению гонщика, Формула 1 может получить очень опасный прецедент, потому принимать решение следует очень внимательно.

«Спасибо всем за сообщения, которые я получал вчера и сегодня, – сказал Фернандо в видеоролике. – Это один их тех редких моментов, когда я чувствую, что все мы в одной лодке и одинаково оцениваем эту ситуацию с правилами.

Так что четверг будет важным днем для спорта, который я так сильно люблю. Это решение определит, верное ли направление мы выбрали на будущее.

Еще раз спасибо всем за поддержку».

Ранее в команде Haas объяснили, что не имеют ничего против кого-то конкретно, но недовольны тем, что их гонщика Кевина Магнуссена уже трижды в этом году вынуждали провести ремонт машины по ходу гонки, а соперникам позволяют продолжать борьбу в «небезопасной конфигурации» машины.

Прежде в Ф1 не было случаев, когда гонщика штрафовали за финиш на поврежденной в столкновении технике.