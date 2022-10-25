Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Следующая / Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull
Формула 1 / Гран При США Новость

Алонсо об апелляции Alpine: Этот момент определит будущее спорта

Испанский гонщик увязал свое седьмое место в Остине с судьбой всей Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо об апелляции Alpine: Этот момент определит будущее спорта
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После финиша Гран При США команда Haas подала протест на соперников – по ее мнению, Серхио Перес из Red Bull и Фернандо Алонсо из Alpine вели гонку на машинах, которые не отвечали нормам безопасности. 

Перес действительно потерял из-за контакта торцевую пластину переднего крыла, а машина Алонсо после серьезной аварии с Лэнсом Строллом осталась без одного из зеркал заднего вида.

Судьи FIA отклонили протест в отношении Переса, а вот Алонсо присудили штраф, что отбросило испанца с седьмого на 15-е место в итоговом протоколе.

Команда Alpine уже оспорила этот вердикт – апелляцию будут разбирать 27 октября, в четверг перед Гран При Мексики. 

В преддверии слушаний Алонсо сделал заявление в социальных сетях. По мнению гонщика, Формула 1 может получить очень опасный прецедент, потому принимать решение следует очень внимательно. 

«Спасибо всем за сообщения, которые я получал вчера и сегодня, – сказал Фернандо в видеоролике. – Это один их тех редких моментов, когда я чувствую, что все мы в одной лодке и одинаково оцениваем эту ситуацию с правилами. 

Так что четверг будет важным днем для спорта, который я так сильно люблю. Это решение определит, верное ли направление мы выбрали на будущее. 

Еще раз спасибо всем за поддержку».

Ранее в команде Haas объяснили, что не имеют ничего против кого-то конкретно, но недовольны тем, что их гонщика Кевина Магнуссена уже трижды в этом году вынуждали провести ремонт машины по ходу гонки, а соперникам позволяют продолжать борьбу в «небезопасной конфигурации» машины.

Прежде в Ф1 не было случаев, когда гонщика штрафовали за финиш на поврежденной в столкновении технике. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика
Предыдущая новость

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика
Следующая новость

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes Гран При США
Формула 1

«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes

«Здесь не Netflix, а Формула 1». Ральф Шумахер вновь поддел Штайнера
Формула 1

«Здесь не Netflix, а Формула 1». Ральф Шумахер вновь поддел Штайнера

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull
Формула 1

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы? Гран При США
Формула 1

Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы?

Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора Гран При США
Формула 1

Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора

Alpine Больше от
Alpine
Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Формула 1

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна Гран При США
Формула 1

Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна

Самое важное:

Баттон: Феттель все еще топ-пилот
Формула 1 Формула 1

Баттон: Феттель все еще топ-пилот

Бывший соперник назвал Себастьяна одним из лучших в пелотоне этого года

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным
Формула 1 Формула 1

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным

Австралиец фактически опроверг информацию о контракте с Mercedes

Официально: Audi станет партнером Sauber
Формула 1 Формула 1

Официально: Audi станет партнером Sauber

Немецкий автопроизводитель купит долю в швейцарской команде Формулы 1

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года
IndyCar IndyCar

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года

Пилот подписал с Andretti пятилетний контракт

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.