Alfa Romeo выбрала дату презентации и решила нарушить свою традицию
Много лет команда из Хинвиля сначала проводила обкатку новинки, а лишь потом представляла ее. Теперь будет наоборот
Alfa Romeo стала девятой в Ф1, объявившей дату своей предсезонной церемонии. Как следует из краткого объявления в социальных сетях, швейцарцы выбрали 7 февраля. Известно даже точное время – 12:00 Мск.
Таким образом, презентация Alfa станет второй в пелотоне – позже Red Bull, но раньше всех остальных, не считая показа ливрей. Местом церемонии стал Цюрих.
Кроме того, днем позже команда выведет новинку с индексом С43 на трассу в Барселоне для обкатки в рамках съемочного дня.
Примечательно, что в последние годы Alfa выбирала для подобной проверки исключительно тестовый полигон Ferrari во Фьорано, а сами заезды проходили в особой камуфляжной ливрее за день до презентации. Теперь обеим традициям пришел конец.
Сезон-2023 станет для команды из Хинвиля последним с нынешним именем. Итальянский автопроизводитель уже объявил, что не станет дальше поддерживать Sauber, где уже начали подготовку к предстоящей интеграции с Audi.
Минувший чемпионат Alfa Romeo закончила шестой в Кубке конструкторов, ее пилотами еще на год остались Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Фредерик Вассер в декабре оставил пост главы коллектива и ушел в Ferrari. Кто займет его место, пока неизвестно. Перешедший
Пока день показа машины для нового сезона Ф1 не назвали только в Haas.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|3 февраля
|Red Bull
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|7 февраля
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Alfa Romeo
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin (20:00 Мск)
|13 февраля
|
McLaren (22:00 Мск)
|14 февраля
|Ferrari
|15 февраля
|Mercedes
|16 февраля
|Alpine
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