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Alfa Romeo выбрала дату презентации и решила нарушить свою традицию

Много лет команда из Хинвиля сначала проводила обкатку новинки, а лишь потом представляла ее. Теперь будет наоборот

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор
Alfa Romeo выбрала дату презентации и решила нарушить свою традицию
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Alfa Romeo стала девятой в Ф1, объявившей дату своей предсезонной церемонии. Как следует из краткого объявления в социальных сетях, швейцарцы выбрали 7 февраля. Известно даже точное время – 12:00 Мск.

Таким образом, презентация Alfa станет второй в пелотоне – позже Red Bull, но раньше всех остальных, не считая показа ливрей. Местом церемонии стал Цюрих.

Кроме того, днем позже команда выведет новинку с индексом С43 на трассу в Барселоне для обкатки в рамках съемочного дня. 

Примечательно, что в последние годы Alfa выбирала для подобной проверки исключительно тестовый полигон Ferrari во Фьорано, а сами заезды проходили в особой камуфляжной ливрее за день до презентации. Теперь обеим традициям пришел конец.

Сезон-2023 станет для команды из Хинвиля последним с нынешним именем. Итальянский автопроизводитель уже объявил, что не станет дальше поддерживать Sauber, где уже начали подготовку к предстоящей интеграции с Audi

Минувший чемпионат Alfa Romeo закончила шестой в Кубке конструкторов, ее пилотами еще на год остались Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Фредерик Вассер  в декабре оставил пост главы коллектива и ушел в Ferrari. Кто займет его место, пока неизвестно. Перешедший

Пока день показа машины для нового сезона Ф1 не назвали только в Haas.

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Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
3 февраля Red Bull
6 февраля Williams (только ливрея)
7 февраля

Alfa Romeo
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin (20:00 Мск)
13 февраля

McLaren (22:00 Мск)
14 февраля Ferrari
15 февраля Mercedes
16 февраля Alpine
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