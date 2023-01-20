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Alfa Romeo стала девятой в Ф1, объявившей дату своей предсезонной церемонии. Как следует из краткого объявления в социальных сетях, швейцарцы выбрали 7 февраля. Известно даже точное время – 12:00 Мск.

Таким образом, презентация Alfa станет второй в пелотоне – позже Red Bull, но раньше всех остальных, не считая показа ливрей. Местом церемонии стал Цюрих.

Кроме того, днем позже команда выведет новинку с индексом С43 на трассу в Барселоне для обкатки в рамках съемочного дня.

Примечательно, что в последние годы Alfa выбирала для подобной проверки исключительно тестовый полигон Ferrari во Фьорано, а сами заезды проходили в особой камуфляжной ливрее за день до презентации. Теперь обеим традициям пришел конец.

Сезон-2023 станет для команды из Хинвиля последним с нынешним именем. Итальянский автопроизводитель уже объявил, что не станет дальше поддерживать Sauber, где уже начали подготовку к предстоящей интеграции с Audi.

Минувший чемпионат Alfa Romeo закончила шестой в Кубке конструкторов, ее пилотами еще на год остались Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Фредерик Вассер в декабре оставил пост главы коллектива и ушел в Ferrari. Кто займет его место, пока неизвестно. Перешедший

Пока день показа машины для нового сезона Ф1 не назвали только в Haas.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 3 февраля Red Bull 6 февраля Williams (только ливрея) 7 февраля Alfa Romeo 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin (20:00 Мск) 13 февраля McLaren (22:00 Мск) 14 февраля Ferrari 15 февраля Mercedes 16 февраля Alpine