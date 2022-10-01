Alfa Romeo заплатит €10 000 за невнимательность

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Регламент Ф1 требует, чтобы после окончания первой тренировки на каждом Гран При команды возвращали два комплекта использованных сликов (для каждого пилота) – при этом механики должны физически привезти эти комплекты в шатер Pirelli.

На выполнение этого требования есть два часа – однако Alfa Romeo не уложилась в этот срок по ходу уик-энда на трассе «Марина-Бэй». При этом физически команда вернула шины Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу, однако не сделала отметку об этом в электронной системе учета резины. Так как сдача комплектов контролируется именно посредством этой системы, возврат формально не состоялся.

Судьи FIA заслушали представителей команды и постановили, что накладывают штраф в 5 тысяч евро за каждую из машин.

В заявлении FIA, в частности, сказано: «Электронные системы учета очень важны. Хотя в этом случае команда не получила никакого конкурентного преимущества, поскольку шины были физически возвращены и не могли быть использованы после этого, технически нарушение правил имело место».

Летом 2021 года гонщик Формулы Е паскаль Верляйн потерял победу на этапе Формулы Е в Мексике только потому, что его команда Porsche не сделала в аналогичной электронной системе отметку об использованных шинах.

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