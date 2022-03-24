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Формула 1 Новости

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга

Команда признала, что в Бахрейне трудности на старте заезда проявились у Alfa Romeo хуже, чем у других коллективов

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Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
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На старте Гран При Бахрейна гонщики Alfa Romeo потеряли больше мест, чем кто-либо другой из пелотона: Валттери Боттас опустился с шестой на 14-ю позицию, в Гуаньюй Чжоу после первого круга потерял четыре места.

После гонки Боттас объяснял, что трудность с медленным стартом возникала у машин коллектива еще по ходу предсезонных тестов – и сейчас, перед началом грядущего уик-энда в Джидде, в команде намерены эту ошибку исправить.

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«У нас все еще возникают проблемы со стартом на нашей новой машине, – признал главный гоночный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар. – Мы думали, что добились прогресса в этой области, но это оказалось не так. Мы сталкиваемся с этой сложностью на обоих автомобилях – к тому же, из-за этого непросто найти сцепление и избежать инцидентов на первом круге.

Так что это определенно та область, в которой мы попробуем что-то предпринять и постараемся разобраться, чтобы понять, как можно максимально уменьшить эффект от этой проблемы к грядущим выходным.

Мы заметили, что эта трудность возникла не только у нашей команды. Но в Бахрейне у нас она проявлялась хуже, чем у других».

За прошедший этап команда набрала в сумме девять очков – и Пухолар считает, что сейчас производители силовых установок находятся на равных. «Дело не только в мощности двигателя, но сейчас мы можем бороться со всеми, – добавил инженер. – Не играет роли, чьи моторы стоят на болидах соперников, мы можем с ними соревноваться».

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