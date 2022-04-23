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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Alfa Romeo выяснила причину остановки Боттаса в квалификации

Из-за возникшей проблемы на машине финна даже пришлось сменить шасси

Адам Купер
Автор:
Alfa Romeo выяснила причину остановки Боттаса в квалификации
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По ходу третьего сегмента квалификации Формулы 1 в Имоле на машине Валттери Боттаса возникла проблема, из-за которой финну пришлось остановиться на трассе и преждевременно закончить сессию. Как оказалось, на болиде пилота Alfa Romeo сломался выхлоп. После осмотра автомобиля в коллективе приняли решение поменять шасси, поскольку из-за повреждения это было сделать проще, чем провести ремонт.

Из-за режима закрытого парка коллектив не мог приняться за работу до субботнего утра, так что сегодня Боттас так и не успел выехать на сухую тренировку. Alfa Romeo удалось сохранить силовую установку, а вот коробку передач пришлось поставить уже новую.

«У нас была проблема с выхлопом, – рассказал глава команды Фредерик Вассер. – И затем сгорели все компоненты, его окружающие, включая провода и корпус коробки передач. Провода проходят внутрь шасси, так что его было проще заменить.

Мы хотели заняться этим вчера, но машина уже была в режиме закрытого парка. Либо ты его нарушаешь и стартуешь с пит-лейна, либо ты рискуешь сегодняшним утром и пропускаешь вторую тренировку. Мы надеялись, что все равно успеем, но это было слишком оптимистично».

Напомним, что в сегодняшнем спринте, который начнется в 17:30 по московскому времени, Боттас будет стартовать восьмым.

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