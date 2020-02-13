Alfa Romeo выпустит болид-2020 на трассу 14 февраля. В раскраске ко Дню святого Валентина

Alfa Romeo впервые опробует свой новый болид C39 на трассе завтра, 14 февраля. Команда проведет день рекламных съемок во Фьорано, как делала и в прошлом году. Также по аналогии с прошлым годом за руль машины сядет Кими Райкконен.

Чтобы не показать раньше времени раскраску новой машины, Alfa Romeo использует специальную камуфляжную ливрею. С высокой вероятностью она будет выполнена с символикой Дня святого Валентина, в который и пройдут съемки.

Как и остальные команды, Alfa Romeo имеет право проехать 100 км в рамках съемочного дня до старта официальных тестов Формулы 1. Однако команда сможет использовать только специальные демо-шины Pirelli, а не те покрышки, с которыми будет работать в сезоне-2020.

Презентация новой Alfa Romeo намечена на 19 февраля. В этот же день в Барселоне стартуют предсезонные тесты.