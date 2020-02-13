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Формула 1 / Новость

Alfa Romeo выпустит болид-2020 на трассу 14 февраля. В раскраске ко Дню святого Валентина

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Alfa Romeo выпустит болид-2020 на трассу 14 февраля. В раскраске ко Дню святого Валентина
Автор:
Соавтор: Иван Матушкин
13 февр. 2020 г., 16:55

Итальянская команда проведет тайные рекламные съемки в день всех влюбленных. За руль новой машины сядет Кими Райкконен

Alfa Romeo впервые опробует свой новый болид C39 на трассе завтра, 14 февраля. Команда проведет день рекламных съемок во Фьорано, как делала и в прошлом году. Также по аналогии с прошлым годом за руль машины сядет Кими Райкконен. 

Чтобы не показать раньше времени раскраску новой машины, Alfa Romeo использует специальную камуфляжную ливрею. С высокой вероятностью она будет выполнена с символикой Дня святого Валентина, в который и пройдут съемки. 

Как и остальные команды, Alfa Romeo имеет право проехать 100 км в рамках съемочного дня до старта официальных тестов Формулы 1. Однако команда сможет использовать только специальные демо-шины Pirelli, а не те покрышки, с которыми будет работать в сезоне-2020.

Презентация новой Alfa Romeo намечена на 19 февраля. В этот же день в Барселоне стартуют предсезонные тесты.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Джакомо Раули

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