Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Что изменится в Red Bull с уходом Матешица. Отвечает Хорнер Следующая / Перес отказался от помощи Макса в Мексике
Формула 1 Новости

Alfa Romeo выбирает чемпионат на замену Формуле 1

Глава головной корпорации пообещал, что бренд останется в гонках после 2023 года

Автор:
, Редактор
Alfa Romeo выбирает чемпионат на замену Формуле 1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В конце 2023 года марка Alfa Romeo покидает Формулу 1. Это связано с тем, что ее партнер, команда Sauber, заключила соглашение с другой корпорацией, немецкой Audi. На первый взгляд это выглядит так, словно Alfa Romeo была выдавлена из чемпионата. Но в самой компании считают, что уходят вовремя, так как все цели достигнуты.

«Нужно быть объективными, – говорит в интервью французской газете L’Equipe глава концерна Stellantis, куда входит и Alfa Romeo, Карлос Таверес. – Партнерство с Sauber было очень позитивным, мой предшественник отлично об этом договорился. Это сильно помогло восстановлению рыночных позиций Alfa Romeo.

Сейчас это очень прибыльная марка, которая полностью обновилась. И мы просто не заинтересованы в том, чтобы вкладывать в Формулу 1 столько же ресурсов, сколько готовы вложить наши конкуренты. Так что мы уходим, четко и без обид.

От сотрудничества с Sauber мы получили больше, чем они от сотрудничества с нами. Так что мы довольны. Задача выполнена. Мы продолжим выступать в автоспорте в другой гоночной серии. В какой именно мы сейчас решаем. Но мы точно будем участвовать в гонках и после 2023 года. Учитывая историю марки, было бы глупо поступить иначе».

Отметим, что Stellantis сейчас присутствует как минимум в чемпионате мира по гонкам на выносливость с брендом Peugeot, а также в Формуле Е сразу с двумя своими брендами: DS и Maserati. Сама Alfa Romeo является эксклюзивным поставщиком моторов для женской W Series.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что изменится в Red Bull с уходом Матешица. Отвечает Хорнер
Предыдущая новость

Что изменится в Red Bull с уходом Матешица. Отвечает Хорнер
Следующая новость

Перес отказался от помощи Макса в Мексике

Перес отказался от помощи Макса в Мексике
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо вернули 7-е место на Гран При США Гран При США
Формула 1

Алонсо вернули 7-е место на Гран При США

Протест Alpine о штрафе Алонсо отклонен. Но дело не закончено Гран При США
Формула 1

Протест Alpine о штрафе Алонсо отклонен. Но дело не закончено

Вы лучший гонщик в истории? Вот что на это ответил Хэм
Формула 1

Вы лучший гонщик в истории? Вот что на это ответил Хэм

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США
Формула 1

Гран При США: дуэли в квалификациях

Самое важное:

FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса
Формула 1 Формула 1

FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса

Команду оштрафовали на 7 млн долларов и ограничили ей объем работы в аэродинамической трубе на 2023 год

Слухи: Haas точно не возьмет Джовинацци, Шумахеру дали последний шанс
Формула 1 Формула 1

Слухи: Haas точно не возьмет Джовинацци, Шумахеру дали последний шанс

Как поговаривают в паддоке, команда будет выбирать пилота на 2023 год из двух кандидатов: Мика Шумахера и Нико Хюлькенберга

Технический брифинг: Mercedes переделала крыло, которое запретили в США
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Mercedes переделала крыло, которое запретили в США

Команда внесла в конструкцию изменения, чтобы иметь возможность использовать деталь по ходу Гран При в этот уик-энд

Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице
Формула 1 Формула 1

Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице

Гонщик вернулся к изначальной раскраске своего шлема, чтобы отдать дань уважения скончавшемуся владельцу Red Bull Racing

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.