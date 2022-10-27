Alfa Romeo выбирает чемпионат на замену Формуле 1

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В конце 2023 года марка Alfa Romeo покидает Формулу 1. Это связано с тем, что ее партнер, команда Sauber, заключила соглашение с другой корпорацией, немецкой Audi. На первый взгляд это выглядит так, словно Alfa Romeo была выдавлена из чемпионата. Но в самой компании считают, что уходят вовремя, так как все цели достигнуты.

«Нужно быть объективными, – говорит в интервью французской газете L’Equipe глава концерна Stellantis, куда входит и Alfa Romeo, Карлос Таверес. – Партнерство с Sauber было очень позитивным, мой предшественник отлично об этом договорился. Это сильно помогло восстановлению рыночных позиций Alfa Romeo.

Сейчас это очень прибыльная марка, которая полностью обновилась. И мы просто не заинтересованы в том, чтобы вкладывать в Формулу 1 столько же ресурсов, сколько готовы вложить наши конкуренты. Так что мы уходим, четко и без обид.

От сотрудничества с Sauber мы получили больше, чем они от сотрудничества с нами. Так что мы довольны. Задача выполнена. Мы продолжим выступать в автоспорте в другой гоночной серии. В какой именно мы сейчас решаем. Но мы точно будем участвовать в гонках и после 2023 года. Учитывая историю марки, было бы глупо поступить иначе».

Отметим, что Stellantis сейчас присутствует как минимум в чемпионате мира по гонкам на выносливость с брендом Peugeot, а также в Формуле Е сразу с двумя своими брендами: DS и Maserati. Сама Alfa Romeo является эксклюзивным поставщиком моторов для женской W Series.