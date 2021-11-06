Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии

Alfa Romeo остается единственной командой Формулы 1 с неподтвержденным составом на 2022 год. По слухам, место в швейцарском коллективе должен занять Гуанью Чжоу, но называют и другие имена.

Босс команды Фредерик Вассер пообещал все прояснить после Гран При Бразилии через две недели.

«Мы примем решение в скором времени, вероятно, после Бразилии, – сказал Вассер. – Нам надо сохранять спокойствие, ведь это важное решение. Мы скоро его примем и сразу всех известим».

Уже известно, что Alfa Romeo покинет Кими Райкконен, чье место займет Валттери Боттас. Таким образом, если команда избавится от Антонио Джовинацци, то ее состав пилотов изменится на 100%. Вассер признал, что обдумывает целесообразность такого шага:

«Мы решаем, важно ли при смене правил сохранить стабильность или можно сменить обоих пилотов. Подготовка к сезону будет короткой, всего две части тестов по три дня, а погода или проблемы с надежностью могут сделать ее и того меньше.

Нам надо быть готовыми с самого начала, ведь у середняков бывает возможность набрать много очков в первых гонках. Стабильность в выборе пилотов важна в нашем решении, но не только она».