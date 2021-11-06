Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер: В Mercedes пока скрывают реальную скорость Следующая / Марко: Red Bull может не хватить сменных частей
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии

Автор:
, редактор

В команде еще не уверены в увольнении Джовинацци

Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии

Alfa Romeo остается единственной командой Формулы 1 с неподтвержденным составом на 2022 год. По слухам, место в швейцарском коллективе должен занять Гуанью Чжоу, но называют и другие имена.

Босс команды Фредерик Вассер пообещал все прояснить после Гран При Бразилии через две недели.

«Мы примем решение в скором времени, вероятно, после Бразилии, – сказал Вассер. – Нам надо сохранять спокойствие, ведь это важное решение. Мы скоро его примем и сразу всех известим».

Уже известно, что Alfa Romeo покинет Кими Райкконен, чье место займет Валттери Боттас. Таким образом, если команда избавится от Антонио Джовинацци, то ее состав пилотов изменится на 100%. Вассер признал, что обдумывает целесообразность такого шага:

«Мы решаем, важно ли при смене правил сохранить стабильность или можно сменить обоих пилотов. Подготовка к сезону будет короткой, всего две части тестов по три дня, а погода или проблемы с надежностью могут сделать ее и того меньше.

Нам надо быть готовыми с самого начала, ведь у середняков бывает возможность набрать много очков в первых гонках. Стабильность в выборе пилотов важна в нашем решении, но не только она».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хорнер: В Mercedes пока скрывают реальную скорость
Предыдущая новость

Хорнер: В Mercedes пока скрывают реальную скорость
Следующая новость

Марко: Red Bull может не хватить сменных частей

Марко: Red Bull может не хватить сменных частей
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Антонио Джовинацци Больше от
Антонио Джовинацци
Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки Гран При Мексики
Формула 1

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й
Формула 1

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Формула 1

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.