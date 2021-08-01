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Формула 1 Новости

Alfa Romeo выберет пилотов на 2022 год к сентябрю

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Фредерик Вассер по-прежнему не раскрывает свои замыслы относительно состава команды

Alfa Romeo выберет пилотов на 2022 год к сентябрю

Alfa Romeo остается одной из немногих команд, в которой пока свободны оба места пилотов на следующий год. Глава коллектива Фредерик Вассер уже говорил, что может заменить и Кими Райкконена, и Антонио Джовинацци. При этом, шанс сохранить места также есть у обоих пилотов. 

В Alfa Romeo сватают и Валттери Боттаса, который может лишиться места в Mercedes, и Мика Шумахера из Haas, и воспитанников Ferrari из младших серий. Но Вассер пообещал, что в ближайший месяц решение принимать не будет.

«Я решаю это не один, вся компания участвует, – сказал Вассер газете Blick. – К сентябрю мы будем знать, что за нас поедет [в 2022-м]. Наша команда стала интересна всем пилотам, которые выходят на рынок».

В этом сезоне Alfa Romeo лишь дважды попадала в очки и идет восьмой в Кубке конструкторов.

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