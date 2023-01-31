Alfa Romeo внезапно провела презентацию
Команда показала машину в необычной ливрее, созданной немецким мастером граффити BOOGIE
Шасси 2022 года, раскрашенное в причудливую смесь букв, показали в швейцарском городке Флимс. Партнеры команды из компании JigSpace заявили, что это первый шаг нового проекта, который сделает Ф1 ближе к болельщикам.
Любой желающий теперь может разместить такую машину у себя дома, использовав инструменты дополненной реальности.
Кроме того, спустя год раскрашенное BOOGIE шасси продадут с аукциона, а все вырученные средства направят в один из детских благотворительных фондов.
Настоящая презентация Alfa Romeo намечена на 7 февраля. Там команда пообещала показать реальную машину 2023 года.
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
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