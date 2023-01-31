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Alfa Romeo внезапно провела презентацию

Команда показала машину в необычной ливрее, созданной немецким мастером граффити BOOGIE

Alfa Romeo внезапно провела презентацию
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Шасси 2022 года, раскрашенное в причудливую смесь букв, показали в швейцарском городке Флимс. Партнеры команды из компании JigSpace заявили, что это первый шаг нового проекта, который сделает Ф1 ближе к болельщикам. 

Любой желающий теперь может разместить такую машину у себя дома, использовав инструменты дополненной реальности

Кроме того, спустя год раскрашенное BOOGIE шасси продадут с аукциона, а все вырученные средства направят в один из детских благотворительных фондов. 

Настоящая презентация Alfa Romeo намечена на 7 февраля. Там команда пообещала показать реальную машину 2023 года.

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Фотограф: Alfa Romeo

Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Фотограф: Alfa Romeo

Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Фотограф: Alfa Romeo

Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
Арт-Кар Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE
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Фотограф: Alfa Romeo

 

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