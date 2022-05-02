Alfa Romeo: В Майами мы должны быть быстрее, чем в Имоле

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В воскресной гонке в Имоле пилот Alfa Romeo Валттери Боттас стал пятым и на последних кругах сражался с Джорджем Расселлом на Mercedes за четвертое место. Это отличный результат в сравнении с формой команды в прошлом сезоне.

Однако в Майами, где гонка пройдет в ближайшие выходные, можно рассчитывать еще на большее, предупредил гоночный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар.

«Мы ожидаем, что в Майами будем сильнее, чем в Имоле, – скахал Пухолар. – Мне кажется, эта конфигурация трассы подходит нам лучше. Впрочем, я основываюсь только на доступной информации и на результатах работы на симуляторе. Как окажется в действительности – узнаем, только прибыв на место.

Мне кажется, это тот тип трасс, где мы сильны, но опять же, многое будет зависеть, например, не только от конфигурации, но и от покрытия, про которое мы пока ничего не знаем. Однако все в команде настроены на то, чтобы сражаться и побеждать там Alpine и McLaren».