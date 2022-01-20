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Формула 1 Новости

Alfa Romeo увидела в новых правилах шанс догнать лидеров

Технический директор Жан Моншо считает, что новый регламент может помочь клиентским командам обойти коллективы поставщиков

Alfa Romeo увидела в новых правилах шанс догнать лидеров

Поскольку с 2022 года в Ф1 работают новые технические требования, всем командам пришлось начинать разработку автомобилей практически с нуля. Это означает, что у клиентских коллективов есть возможность обойти поставщиков – по крайней мере, в первый год действия регламента. Так считает и технический директор Alfa Romeo Жан Моншо.

«Да, я думаю, что теоретически клиентские команды Mercedes или Ferrari могут обойти “заводчан”, – сказал Моншо RacingNews365. – Новые правила обязывают, чтобы производитель поставлял клиентам ту же версию силовой установки и программного обеспечения к ней, какую использует сам. Если заводские коллективы будут следовать правилам, то я не вижу ситуации, при которой команда из середины пелотона не сможет навязать борьбу лидерам».

Напомним, что первый этап нового сезона Ф1 состоится с 18 по 20 марта в Бахрейне.

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