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Формула 1 Новости

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас

В команде признались, что догадывались о возможности проблем, но ни один инструмент моделирования не показал риска

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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На первых предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне все команды в той или иной степени столкнулись с сильными колебаниями машин на высокой скорости: дорожный просвет то сокращался, то вновь возрастал.

 Оказалось, что проблема носит системный характер и стала незапланированным следствием новых правил с граунд-эффектом.

Для Alfa Romeo тесты вообще оказались сложными: из-за поломок и собственных ошибок пилоты проехали за три дня 175 кругов (дистанция еще меньше была только у Haas) и стали самыми медленными. 

Новобранец коллектива Валттери Боттас признал, что работы еще очень много. 

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Как рассказал технический директор Ян Моншо, эффект подпрыгивания или «козления» машины на новой С42 проявился особенно сильно. Самое интересное, что зимой инженеры предполагали такую возможность – но доверились технике. 

«Признаюсь честно, мы такого не ожидали, – объяснил Моншо. – В последние месяцы у нас были подозрения, что подобное возможно. Но никакие инструменты, включая аэродинамическую трубу и симулятор, не давали даже намека на это. Так что случившееся ошеломило нас. 

Думаю, то же самое произошло и с остальными командами или как минимум со многими их них».

Технический директор признал, что в Alfa Romeo по ходу тестов пытались избавиться от проблем, увеличивая дорожный просвет машины – и считают этот вариант потенциально возможным для продолжения сезона. 

«Вопрос в том, насколько ее поднимать на 3-5 мм или на все 20? – объяснил он. – Надеюсь, что хватит пяти, так как в этом случае потребуется меньше переделок. Но давайте подождем».

Глава команды Фредерик Вассер на недавней презентации ливреи отметил: «Думаю, через две-три гонки никто уже не будет вспоминать о "козлении".

Появятся новые проблемы и поводы для обсуждения. Придется разбираться с ними. Мы видим, как здорово все команды прибавили за три первых дня. Посмотрим, что принесет вторая сессия. Полагаю, все привезут машину в новой конфигурации, чтобы закрыть этот вопрос».

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