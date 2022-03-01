Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На первых предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне все команды в той или иной степени столкнулись с сильными колебаниями машин на высокой скорости: дорожный просвет то сокращался, то вновь возрастал.

Оказалось, что проблема носит системный характер и стала незапланированным следствием новых правил с граунд-эффектом.

Для Alfa Romeo тесты вообще оказались сложными: из-за поломок и собственных ошибок пилоты проехали за три дня 175 кругов (дистанция еще меньше была только у Haas) и стали самыми медленными.

Новобранец коллектива Валттери Боттас признал, что работы еще очень много.

Как рассказал технический директор Ян Моншо, эффект подпрыгивания или «козления» машины на новой С42 проявился особенно сильно. Самое интересное, что зимой инженеры предполагали такую возможность – но доверились технике.

«Признаюсь честно, мы такого не ожидали, – объяснил Моншо. – В последние месяцы у нас были подозрения, что подобное возможно. Но никакие инструменты, включая аэродинамическую трубу и симулятор, не давали даже намека на это. Так что случившееся ошеломило нас.

Думаю, то же самое произошло и с остальными командами или как минимум со многими их них».

Технический директор признал, что в Alfa Romeo по ходу тестов пытались избавиться от проблем, увеличивая дорожный просвет машины – и считают этот вариант потенциально возможным для продолжения сезона.

«Вопрос в том, насколько ее поднимать на 3-5 мм или на все 20? – объяснил он. – Надеюсь, что хватит пяти, так как в этом случае потребуется меньше переделок. Но давайте подождем».

Глава команды Фредерик Вассер на недавней презентации ливреи отметил: «Думаю, через две-три гонки никто уже не будет вспоминать о "козлении".

Появятся новые проблемы и поводы для обсуждения. Придется разбираться с ними. Мы видим, как здорово все команды прибавили за три первых дня. Посмотрим, что принесет вторая сессия. Полагаю, все привезут машину в новой конфигурации, чтобы закрыть этот вопрос».