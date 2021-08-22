Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Нынешние контракты Кими Райкконена и Антонио Джовинацци с Alfa Romeo действуют только до конца сезона-2021. Считается, что финский чемпион мира после этого завершит карьеру, а в Хинвиле его заменит соотечественник Валттери Боттас.

Глава команды Фредерик Вассер уже говорил, что допускает вариант полной замены состава. В интервью Motorsport.com француз отметил, что хотел бы видеть в составе Alfa Romeo сильных гонщиков, включая звезд спорта.

«Думаю, мы в хорошей ситуации, потому что у нас есть амбиции, – отметил он. – Мы развиваем отношения с партнерами, спонсорами и не только. Наше портфолио становится все лучше.

Партнерство [Sauber] с Alfa Romeo получается крепким и долгосрочным. В Ferrari хорошо справляются с работой, они улучшаются со своей стороны. А мы улучшаем своем шасси.

У меня есть множество одобренных решений, и я испытываю серьезный позитив. Теперь моя задача в том, чтобы убедить их [сильных пилотов]».

Он добавил: «Если у вас есть проект и вы честно говорите о нем, то можете сказать: "Парни, я не стану обманывать. Мы не сможем побеждать ни в 2022-м, ни даже в 2023-м. Но мы нацелены подниматься на две-три позиции [в Кубке конструкторов] каждый год. Мы нацелены прибавлять".

Именно этот посыл мы в свое время сообщили Кими. Когда он приходил в 2019-м, это было вскоре после его победы за Ferrari в Остине. Мы в тот момент пребывали в непростой ситуации. 2017-й вышел особенно сложным. И я думаю, он понимал, каким вызовом является наш проект.

С гонщиками надо говорить прямо: "Нет, побеждать не выйдет. Но наша цель – попадать в восьмерку. Потом в шестерку, а потом и в четверку". Это куда лучше, чем бросить: "А, ерунда. Обещаю, уже в следующем году ты станешь выигрывать". Этим вы только усилите разочарование».

После того, как пилоты Williams заработали в Венгрии десять очков, Alfa Romeo занимает в общем зачете Ф1 только девятую строчку, опережая лишь Haas.