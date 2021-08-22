Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1 Новости

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Автор:
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Фредерик Вассер объяснил, чем наерен заинтересовать ведущих гонщиков чемпионата

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Нынешние контракты Кими Райкконена и Антонио Джовинацци с Alfa Romeo действуют только до конца сезона-2021. Считается, что финский чемпион мира после этого завершит карьеру, а в Хинвиле его заменит соотечественник Валттери Боттас.

Читайте также:

Глава команды Фредерик Вассер уже говорил, что допускает вариант полной замены состава. В интервью Motorsport.com француз отметил, что хотел бы видеть в составе Alfa Romeo сильных гонщиков, включая звезд спорта.  

«Думаю, мы в хорошей ситуации, потому что у нас есть амбиции, – отметил он. – Мы развиваем отношения с партнерами, спонсорами и не только. Наше портфолио становится все лучше.

Партнерство [Sauber] с Alfa Romeo получается крепким и долгосрочным. В Ferrari хорошо справляются с работой, они улучшаются со своей стороны. А мы улучшаем своем шасси. 

У меня есть множество одобренных решений, и я испытываю серьезный позитив. Теперь моя задача в том, чтобы убедить их [сильных пилотов]».

Он добавил: «Если у вас есть проект и вы честно говорите о нем, то можете сказать: "Парни, я не стану обманывать. Мы не сможем побеждать ни в 2022-м, ни даже в 2023-м. Но мы нацелены подниматься на две-три позиции [в Кубке конструкторов] каждый год. Мы нацелены прибавлять".

Именно этот посыл мы в свое время сообщили Кими. Когда он приходил в 2019-м, это было вскоре после его победы за Ferrari в Остине. Мы в тот момент пребывали в непростой ситуации. 2017-й вышел особенно сложным. И я думаю, он понимал, каким вызовом является наш проект.

С гонщиками надо говорить прямо: "Нет, побеждать не выйдет. Но наша цель – попадать в восьмерку. Потом в шестерку, а потом и в четверку". Это куда лучше, чем бросить: "А, ерунда. Обещаю, уже в следующем году ты станешь выигрывать". Этим вы только усилите разочарование».

После того, как пилоты Williams заработали в Венгрии десять очков, Alfa Romeo занимает в общем зачете Ф1 только девятую строчку, опережая лишь Haas.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Предыдущая новость

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

3 ч
2
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

1 дн
3
Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

6 ч
4
24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

55 мин
5
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

1 дн
Самое важное:
Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

3 ч
Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

6 ч
Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

21 авг. 2021 г.
Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

21 авг. 2021 г.
Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

21 авг. 2021 г.
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Пабло Элизальде Больше от
Пабло Элизальде
Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал
Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа
Формула 1

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1
Формула 1

Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1 Гран При Венгрии
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена
Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

Всемирные гоночные игры отложили до 2022 года
Общая информация

Всемирные гоночные игры отложили до 2022 года

Самое читаемое Сегодня

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1 Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Невезучий экипаж Toyota наконец выиграл в Ле-Мане

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Элбон одержал первую победу в гонке DTM
DTM DTM

Элбон одержал первую победу в гонке DTM

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar
IndyCar IndyCar

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только
Формула 1 Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

Самое важное:

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»
Формула 1 Формула 1

Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1 Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.