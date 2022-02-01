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Формула 1 Новости

Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси

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В прошлом году машина команды получила «внеочередное» имя С41, поскольку ожидалось, что индекс С40 займет болид 2022-го. Но оказалось вовсе не так

Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси
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Alfa Romeo одной из последних представила тизер автомобиля грядущего сезона Формулы 1 и объявила название машины. 

 

Как Alfa Romeo сообщила изданию RacingNews365, новое шасси коллектива получит название С42. Ранее сообщалось, что болид 2022 года будет выступать под индексом С40, поскольку в прошлом году автомобиль специально получил «внеочередное» имя С41. Однако, по всей видимости, в команде передумали. 

На данный момент день презентации Alfa Romeo неизвестен. 

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari ?
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
? Red Bull RB18
? Alfa Romeo C42
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