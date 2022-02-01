Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси

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Alfa Romeo одной из последних представила тизер автомобиля грядущего сезона Формулы 1 и объявила название машины.

Как Alfa Romeo сообщила изданию RacingNews365, новое шасси коллектива получит название С42. Ранее сообщалось, что болид 2022 года будет выступать под индексом С40, поскольку в прошлом году автомобиль специально получил «внеочередное» имя С41. Однако, по всей видимости, в команде передумали.

На данный момент день презентации Alfa Romeo неизвестен.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году