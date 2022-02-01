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Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси
Автор: Александра Шубина , редактор
В прошлом году машина команды получила «внеочередное» имя С41, поскольку ожидалось, что индекс С40 займет болид 2022-го. Но оказалось вовсе не так
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Alfa Romeo одной из последних представила тизер автомобиля грядущего сезона Формулы 1 и объявила название машины.
Как Alfa Romeo сообщила изданию RacingNews365, новое шасси коллектива получит название С42. Ранее сообщалось, что болид 2022 года будет выступать под индексом С40, поскольку в прошлом году автомобиль специально получил «внеочередное» имя С41. Однако, по всей видимости, в команде передумали.
На данный момент день презентации Alfa Romeo неизвестен.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|?
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|?
|Red Bull
|RB18
|?
|Alfa Romeo
|C42
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Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси
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Комментарии