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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее

Команда подготовила для Гран При Азербайджана специальную раскраску, добавив к традиционным красному и белому зеленый цвет

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Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее
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Особенная ливрея посвящена выходу новой серийной модели Alfa Romeo Tonale – это электрический кроссовер. Примечательно, что дополнительный цвет не только превращает машину в подобие итальянского триколора – он имеет собственное имя Монреальский зеленый, который станет одним из фирменных для Tonale.

В этой связи немного странно, что в команде не захотели подождать всего неделю и использовать особую раскраску непосредственно в канадском Монреале, куда Формула 1 приедет впервые с 2019 года. 

Кроме цвета, на капоте двигателя машин Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу появится логотип Tonale.

В нынешнем сезоне Alfa Romeo занимает после семи этапов пятую строчку в Кубке конструкторов, на одно очко опережая соперников из Alpine.

Фрагмент машины Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42

Фрагмент машины Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42

Фото: Alfa Romeo

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