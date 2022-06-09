Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее

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Особенная ливрея посвящена выходу новой серийной модели Alfa Romeo Tonale – это электрический кроссовер. Примечательно, что дополнительный цвет не только превращает машину в подобие итальянского триколора – он имеет собственное имя Монреальский зеленый, который станет одним из фирменных для Tonale.

В этой связи немного странно, что в команде не захотели подождать всего неделю и использовать особую раскраску непосредственно в канадском Монреале, куда Формула 1 приедет впервые с 2019 года.

Кроме цвета, на капоте двигателя машин Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу появится логотип Tonale.

В нынешнем сезоне Alfa Romeo занимает после семи этапов пятую строчку в Кубке конструкторов, на одно очко опережая соперников из Alpine.

Фрагмент машины Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Alfa Romeo