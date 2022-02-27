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По ходу первой части предсезонных тестов в Барселоне команды Формулы 1 столкнулись с так называемым эффектом «козления». На длинной прямой, после набора высокой скорости, кузов автомобилей начинал сильно колебаться – колеса же при этом безотрывно оставались на асфальте. Этот эффект стал одним из следствий генерации под днищем большего количества прижимной силы в сравнении с машинами предыдущего поколения.

Во время сегодняшней презентации новой расцветки Alfa Romeo технический директор команды Жан Моншо рассказал, с чем коллектив столкнулся на тестах и как упомянутый выше эффект сказался на работе автомобиля.

«Из-за “козления” у нас возникли проблемы в первый и второй день тестов – но, к счастью, к финальной сессии нам удалось это более-менее поправить, – отметил Моншо. – Пятничная неисправность не имела никакого отношения к проблеме с колебанием автомобиля, это была механическая поломка.

Как и остальным командам, нам удалось разобраться, что нужно сделать для уменьшения эффекта “козления”, хотя для этого пришлось пойти на определенный компромисс. Мы вынуждены были отойти от оптимальных настроек, что сказалось на скорости.

Поэтому сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы найти способ, как окончательно решить эту проблему, но при этом вернуться к тем настройкам, которые считаем оптимальными. Надеюсь, нам это удастся уже в самом начале второй части тестов».

Напомним, что из-за технических сложностей Alfa Romeo оказалась на предпоследнем месте по количеству пройденной в сумме за три дня тестов дистанции.

Вторая часть предсезонных тестов Ф1 состоится с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Дополнительная информация: Люк Смит