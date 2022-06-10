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В нынешнем сезоне Боттас заработал очки во всех гонках, где смог добраться до финиша. Однако в Азербайджане Валттери был в первый день уик-энда непривычно далеко от лидеров – во второй тренировке финн стал лишь 15-м, проиграв лучшему результаты почти две секунды.

Как рассказал сам гонщик, в действительности такое время ни о чем не говорит – во первых, он ошибся на быстром круге, а во вторым – к субботе его машина С42 должна получить обновления.

«Не думаю, что протокол говорит о нашей реальной силе, – заверил Валттери на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Дело в том, что пока на нашу машину не установлены самые лучшие детали. Кроме того, на том круге, что я шел на четыре десятых быстрее прошлого графика, не вышло избежать блокировки колеса на торможении, что привело к потере времени.

Так что я мог быть ближе к лидерам. А завтра, кроме того, мы поставим обновления. Так что должны здорово ускориться. Сегодня мы много работали с настройками и под конец тренировок добились серьезной прибавки в скорости».

На уточняющий вопрос о новинках и нежелании поставить их уже в пятницу финн ответил: «Насколько я понимаю, они есть, хотя их и не очень много. На таких трассах всегда существует риск [повредить элементы в аварии]. Но я очень рассчитываю на прибавку. Но и сам должен прибавлять.

Уверен, нам это по силам с помощью настроек и всего остального. На этой трассе очень важно отыскать верные регулировки, но когда выходит, это приносит серьезную прибавку».

Боттас продолжил: «Монако не особенно подходило нашей машине. Но там мы смогли получить много полезных данных. Так что будет важно все сделать правильно завтра. Я настроен оптимистично относительно выхода в финал квалификации.

Гоночный темп, думаю, тоже будет неплохим. Так что у неня хорошие ожидания от уик-энда».

Гуаньюй Чжоу в первый день Гран При уступил опытному напарнику 0,149 секунды.

«Нам удалось заметно приблизиться по темпу к партнеру по команде, – сказал китайский дебютант сезона. – Сегодня мы были рядом в обеих сессиях, что очень здорово.

Но думаю, команде важно отыскать дополнительную скорость. Здорово, что у субботу у нас будут новинки».